Il menù del cenone di Capodanno di pesce che non costa molto ma che farà un figurone

Il cenone di Capodanno o cenone di San Silvestro è un appuntamento in cui le famiglie italiane cercano di dare il meglio di loro. Non solo le famiglie, però, anche gli amici si dilettano in cucine durante questa serata e notte.

Di conseguenza, si celebra il Capodanno a casa per poi uscire dopo. I vari menù per il cenone variano dalla tradizione più ferrea all’innovazione cercata forse troppo assiduamente. Noi di ProiezionidiBorsa vorremmo cercare di bilanciare queste due idee e proporre degli antipasti, dei primi, dei secondi e un dolce che seguono la tradizione ma che innovano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Infatti, non vogliamo fare una lista di ricette ma dare al Lettore qualche idea da approfondire. Abbiamo scelto dei piatti sfiziosi e raffinati ma che non gravano troppo sul portafoglio delle famiglie.

Viviamo comunque in un periodo di crisi economica e dunque sarebbe irreale spendere troppo per una cena. Ecco, dunque, il menù del cenone di Capodanno di pesce che costa poco ma che farà un figurone

Antipasti e primi

Per aprire le danze partiamo dagli antipasti. I francesi passano del tempo a bere ottimo champagne come questo sul divano mangiando del salmone affumicato su pezzetti di baguette. Noi, però, non siamo francesi e ci mettiamo subito a tavola.

Gli antipasti, infatti, sono il segno dell’inizio della cena e devono essere leggeri e invogliare i commensali a proseguire. Abbiamo dunque pensato a dei piccoli cestini di pane farciti con crema di pesce. Tonno o salmone che sia, i cestini di pane sono simpatici perché si possono mangiare anche con le mani.

In seguito, possiamo scegliere una ricetta siciliana come le cozze scoppiate. Le cozze danno quel gusto di mare alla tavola e sono molto economiche.

Come primi possiamo proporre delle tagliatelle ai frutti di mare che abbiamo fatto saltare nel vino bianco, così da creare quella crema piena di sapori e di odori che sicuramente piace a tutti. In alternativa, usiamo sempre il vino ma per condire un risotto con le cozze.

Il menù del cenone di Capodanno di pesce che non costa molto ma che farà un figurone

Come secondo piatto proponiamo degli spiedini di gamberi o di gamberoni. Possiamo sia passarli in padella sia cuocerli direttamente al forno. Dipende dal tempo e dalla voglia che abbiamo di cucinare, ma il risultato è molto soddisfacente in tutti i casi.

Come contorno abbiamo i rotolini di zucchine al forno, che possiamo farcire anche con le melanzane. Infine, come dolce non possiamo non pensare a un bel tiramisù con il pandoro.

Approfondimento

Indimenticabile notte di passione per questi fortunati segni dell’oroscopo a Capodanno.