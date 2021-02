Per alcuni cucinare è un vero divertimento. Per altri, invece, una tortura.

La tecnologia, anche nel caso della cucina, può correre in soccorso. Per facilitare la vita a chi odia cucinare e per divertire chi, invece, ama sperimentare.

In ogni caso esistono una marea di applicazioni, sia italiane che estere, da scaricare sul proprio smartphone per nuove idee e semplificazioni.

Ma ecco le incredibili app gratuite che semplificheranno la vita in cucina.

Svuotafrigo

La prima applicazione da considerare è “Svuotafrigo”. Come si può facilmente intuire dal nome si tratta di un’app perfetta per chi si ritrova la sera con poche cose in frigorifero.

Il database di questa applicazione conta circa trentamila ricette che permetteranno di salvare la cena con le poche cose che si hanno in casa.

Infatti, permette di mettere insieme delle idee per cucinare qualcosa con ciò che si trova nel frigorifero. Il funzionamento è molto semplice. Basterà inserire nella barra di ricerca gli ingredienti di cui si dispone e apparirà un elenco di ricette.

Nel caso in cui si fosse vegetariani o vegani è possibile inserire filtri per selezionare le ricette che più si preferiscono.

Se, invece, si fosse solamente a corto di idee sarà possibile provare la funzione “ispirami” che presenterà ogni giorno moltissime ricette innovative e sfiziose.

Cookpad

“Cookpad” non è semplicemente un’applicazione ma un vero e proprio social network che vanta la presenza di ben venti milioni di utenti.

Tutti gli iscritti, interagendo tra loro, possono condividere diverse ricette. Inserendo una parola chiave, poi, è possibile trovare centinaia di ricette e ispirazioni sempre diverse.

Inoltre, sarà possibile decidere di seguire alcuni utenti. E confrontarsi sulle varie preparazioni.

Ricette vegane e vegetariane

Sempre più persone decidono di optare per la dieta vegetariana o vegana. Chi ha deciso di eliminare la carne potrà scaricare questa applicazione per trovare ispirazione e cucinare ricette sempre nuove.

Le ricette potranno essere scelte in base alla difficoltà, al tempo di preparazione, agli ingredienti disponibili. È anche possibile seguire la stagionalità dei diversi piatti.

Unica pecca: è disponibile solo per dispositivi Android.

Yummly

Questa è una delle applicazioni di cucina più scaricate al mondo. Unico limite: è solamente in lingua inglese.

Oltre a ottenere moltissime ricette è possibile selezionare, grazie a dei filtri, il tipo di cucina di cui si vuole provare la ricetta. Ad esempio è possibile trovare ricette tipiche della cucina cinese o della cucina indiana. Si potrà segnare anche il tempo che si ha per cucinare o, ancora, seguire le indicazioni mediche per chi ha problemi di colesterolo o con gli zuccheri.

