Chi è Vanessa Scalera che interpreta Imma Tataranni su Rai 1: età, carriera, guadagni e registi che l’hanno valorizzata

È nata a Mesagne e si è diplomata presso la scuola di teatro La Scaletta con Antonio Pierfederici come direttore. Ha lavorato con Laura Lattuada, Johnny Dorelli e Massimo Dapporto ma è con la fiction targata Rai che ha trovato il successo. Scopriamo qualcosa di più sull’attrice Vanessa Scalera.

Ha debuttato al cinema con Mari del sud di Marcello Cesena nel 2001. Vanessa Scalera classe 1977 è l’apprezzata interprete della serie televisiva Imma Tataranni – Sostituto procuratore in onda su Rai 1 a partire dal settembre 2019. Arrivato alla terza serie, il programma ha vinto nel 2020 il Premio Flaiano per la migliore interpretazione femminile proprio con la protagonista.

Nelle sue interviste la Scalera non ha avuto difficoltà a dire che Imma Tataranni le ha cambiato la vita. Il programma le ha dato visibilità e guadagni e lei ha affermato di aver detto addio alla precarietà. Bisogna essere determinati e non arrendersi perché arrivare al successo non è mai facile. L’attrice salentina, 46 anni, ha trovato nella magistrata lucana il personaggio ideale con cui mostrare tutto il suo talento.

Registi di prima fascia

Chi è Vanessa Scalera che interpreta Imma Tataranni? È un’attrice che ha preso l’occasione al balzo. Quando era piccola, ha ricordato, non c’erano fiction così elaborate. Il personaggio è stato una svolta nella sua vita. La serie è tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, scrittrice di Matera vincitrice del Premio Campiello.

Ma con quali registi ha lavorato Vanessa per arrivare a essere così brava? I nomi mettono soggezione. Marco Tullio Giordana, Nanni Moretti, Michele Placido, Marco Bellocchio. Era solo questione di tempo. Vanessa ha detto di non aver mai cambiato una virgola dentro di sé, di essere rimasta fedele a sé stessa per farcela. E per questo non ha paura che il personaggio di Imma Tataranni possa farle ombra. Così come successo a Zingaretti con Montalbano anche lei rischia di rimanere prigioniera del suo personaggio. Ma lei giura che non succederà.

Chi è Vanessa Scalera che interpreta Imma Tataranni, dal Salento con furore

Con la popolarità sono arrivati anche i guadagni. Non si conoscono esattamente i suoi compensi, alcuni siti specializzati parlano di 10.000 euro a puntata. La somma si può ottenere grazie ai guadagni resi pubblici da attori più affermati. Zingaretti e Argentero stanno là in alto, ma Vanessa è pronta a scalare la montagna e arrivare alla vetta. Possiamo esserne sicuri.

Lei dice che da buon meridionale non soffre di vertigini e il successo non le ha dato alla testa. Essendo salentina, dice di ingigantire i fallimenti e rimpicciolire i successi, ma questa è la strategia giusta per rimanere protagonista ora che lo è diventata. Il mondo della televisione non perdona gli errori, ma Vanessa Scalera è sicura del suo lavoro, della sua qualità. Speriamo che Imma Tataranni ci tenga compagnia ancora a lungo. Per ora il pubblico ha molto apprezzato.