Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello VIP? Ecco il concorrente che ha lasciato la casa

La puntata del Grande Fratello VIP di ieri sera ha fatto scalpore e i colpi di scena non sono di certo mandati. Scioccante, in particolare, il concorrente che è stato eliminato visto che dai sondaggi ci aspettavamo altro.

Il Grande Fratello VIP è uno dei programmi televisivi più popolari in Italia, in cui i concorrenti vengono costantemente monitorati dalle telecamere mentre vivono insieme in una casa isolata dal mondo esterno. Sarà per questo che ci affezioniamo così tanto ai concorrenti e che sentiamo le loro emozioni come fossero nostre. L’edizione in corso, poi, ci sta tenendo incollati allo schermo da mesi e mesi. E sembra non smettere mai di stupire. In particolare, questo è successo ieri sera, anche con l’eliminazione che c’è stata e che tanti non si sarebbero neanche minimamente aspettati.

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello VIP e cosa è successo nel particolare durante la puntata

La puntata del 2 marzo è stata davvero incredibile e ha regalato dei colpi di scena che davvero pochissimi di noi si sarebbero mai aspettati. Non che i concorrenti di questa edizione non lo avessero fatto anche prima. Basti pensare alla turbolenta storia di Edoardo e al flirt ipotizzato con la Murgia. O al van, che ha comunque riservato delle sorprese non da poco. La serata di ieri ha continuato a svelare altarini nascosti. E, soprattutto, ha messo a dura prova i concorrenti con situazioni scomode e domande bruciapelo.

Cosa è successo durante la serata di ieri: tutti gli aggiornamenti e l’eliminato della puntata del 2 marzo

Durante la puntata abbiamo assistito a un Edoardo che vuole assolutamente tornare con Antonella. E, soprattutto, abbiamo visto un ennesimo confronto della coppia. In modo forse non scontato, c’è stato anche un battibecco tra Sonia Bruganelli e Edoardo Tavassi, che non ci saremmo assolutamente aspettati. E anche la storia tra Oriana e Daniele, che è stata parecchio discussa negli ultimi giorni, ha fatto scintille. Ma veniamo all’eliminazione della serata. Il concorrente uscito, ha sicuramente tolto una nota di sorriso e divertimento alla casa più spiata di Italia.

Chi è uscito ieri sera dalla casa del Grande Fratello VIP ieri sera? Ecco il concorrente che ha dovuto abbandonare il gioco

Ad uscire ieri sera è stata, sfortunatamente, la simpaticissima Sarah Altobello. La showgirl barese ha da sempre portato un tocco di allegria e spensieratezza nella casa. E, nonostante i litigi, non pochi si erano affezionati a lei. Ma, purtroppo, il cerchio si sta stringendo e lei è stata eliminata. Per la seconda volta tra l’altro. Il bussolotto che l’ha fatta rientrare in casa l’aveva salvata una volta. Ma questa volta, purtroppo, ha dovuto salutare i suoi amici. Dunque, ecco chi è uscito ieri sera dalla più importante e famosa casa di Italia.