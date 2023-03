Cambiare fila al supermercato fa davvero risparmiare tempo? Ecco la verità secondo la scienza e non è come pensi

La coda alla cassa ti fa perdere ogni volta un sacco di tempo? Forse avrai provato a cambiare fila, per ridurre l’attesa. Ma sei sicuro che funzioni o è solo una tua sensazione? Ecco la risposta che stavi aspettando, spiegata dalla scienza.

Fare spesa al supermercato ci fa risparmiare e siamo sicuri di trovare tutto quello che ci serve. Purtroppo, molte altre persone hanno la stessa idea e andare durante gli orari di punta può farci passare minuti interminabili in fila. Qualche volta avrai sicuramente provato ad adottare uno stratagemma che credevi funzionasse. Ovvero, cambiare coda per velocizzare i tempi. Ma fai attenzione, perché uno studio avrebbe rivelato la verità dietro questa decisione comune.

Cambiare fila al supermercato fa davvero risparmiare tempo? Probabilmente ti sbagli

Spesso e volentieri la nostra mente ci induce a credere che le altre file si muovano più rapidamente della nostra. Ma balzare qua e là o semplicemente cambiare la coda con quella vicina non è propriamente un’astuzia. Ce lo spiega meglio un gruppo di scienziati della Harvard Business School.

Uno studio rivela che maggiori sono le probabilità di lasciare la propria fila tanto più che ci si ritrova in fondo a questa. Quindi, chi è fanalino di coda potrebbe avere una forte tentazione di traslare, per il senso di disagio che prova. Il problema è che chi fa questo spenderebbe mediamente il 10% del tempo in più per arrivare alla cassa. E l’attesa crescerebbe ulteriormente per chi avesse intenzione di far più cambi. Per cui, alla domanda se cambiare fila al supermercato fa davvero risparmiare tempo, potremmo rispondere di no.

Si può indovinare la fila più veloce?

Forse starai pensando se esista un metodo per arrivare prima alla cassa. Purtroppo per te, sembrerebbe non esserci un modo per sapere quale fila sia la più veloce. In questi casi, sarebbe più che altro una questione di fortuna. Le possibilità di prendere la coda più rapida sarebbero, infatti, di circa una su quattro. Perciò, non resta che sperare di aver fatto la scelta giusta.

App per risparmiare sulla spesa

Se risparmiare tempo è una faccenda complicata, potremmo perlomeno riuscire a mettere da parte qualche soldo. Come? Semplice, utilizzando alcune app create appositamente per questo scopo. Le puoi scaricare dallo store dello smartphone e in un attimo ti permetteranno di usufruire di sconti interessanti sulla spesa.

Una di queste è PromoQUi; grazie ad essa potrai visualizzare i volantini dei supermercati che ti interessano. Quando hai scelto quello che fa per te, puoi ritagliarlo e salvarlo o attivare le notifiche per ricevere offerte della catena. Altrettanto interessante è DoveConviene, che servendosi del GPS ti indicherà le promozioni più convenienti nella tua zona. Infine, consigliamo Groupon ed ePRICE, perfette per risparmiare sugli acquisti online di migliaia di prodotti.