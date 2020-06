Quando si parla di revisione auto e moto, la data da segnare in rosso esiste? Spesso ci accorgiamo di avere la revisione scaduta dell’auto oppure della moto quando veniamo fermati dalle forze dell’ordine. Un bel guaio circolare senza la revisione del mezzo come per legge che ci costringe a pagare una multa salatissima. Per i più distratti del 2020 c’è una novità: revisione auto e moto, la data da segnare in rosso è il 31 ottobre. Per chi ha la revisione scaduta ha più tempo per mettersi in regola. I proprietari di autoveicoli e motoveicoli possono ottemperare alla revisione del mezzo con maggiore calma. La data è stata posticipata per evitare di affollare officine e uffici della Motorizzazione Civile durante il periodo del coronavirus. E’ bene dunque controllare il libretto di circolazione prima di rimettersi al volante.

Ci sono sanzioni?

Per questo slittamento non ci saranno sanzioni. E’ consigliabile però non arrivare tutti all’ultimo giorno utile del 31 ottobre per evitare di affollare le officine. Non è solo una questione di risparmiare oggi ma ne va della sicurezza di chi sale a bordo e anche del rispetto dell’ambiente.

Chi deve fare la revisione

Per i veicoli di nuova immatricolazione, la revisione va fatta dopo 4 anni e successivamente ogni due anni. Per tutte le altre auto ogni due anni. Il termine da rispettare per fare la revisione è la fine del mese della prima immatricolazione.

Quanto si paga

Ci sono due opportunità per fare la revisione. La più economica è alla Motorizzazione Civile, costa 45 euro. Si deve compilare un modulo e pagare un bollettino postale. L’altra è presso le autofficine autorizzate ma costa 65,68 euro. L’officina si occuperà anche al disbrigo delle pratiche automobilistiche e del versamento delle relative imposte. Si paga in più ma si risparmia in tempo.

Cosa rilascia l’officina

Una volta revisionato il mezzo chi di dovere rilascia il “certificato di revisione”. All’interno si possono leggere i dati identificativi dell’auto e i risultati della revisione. Verrà poi consegnato un adesivo con scritto “regolare” da applicare sulla carta di circolazione se tutto a norma. Revisione auto e moto, la data da segnare in rosso la conosciamo ma evitiamo di andare tutti l’ultimo giorno utile.