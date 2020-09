Un titolo azionario che dopo un +27% in una singola seduta potrebbe guadagnare fino al 400% nei prossimi mesi. È questo quanto potrebbe accadere ePrice le cui quotazioni sono esplose al rialzo sfruttando anche l’exploit del settore commercio al dettaglio.

Prima di entrare nel merito della spiegazione della conclusione del nostro Ufficio Analisi, ricordiamo che siamo in presenza in una titolo a bassa capitalizzazione (meno di 5 milioni di euro) e di una società la cui situazione finanziaria è abbastanza delicata. Al momento, infatti, la società non è profittevole e l’indice di liquidità sia di breve che di lungo termine è molto inferiore a 1. Per cui la società non ha la liquidità per far fronte ai suoi debiti.

È banale dire, quindi, che qualunque sia l’indicatore utilizzato per valutare la società, il titolo risulta essere sopravvalutato. Eppure l’analisi grafica e previsionale indica che potrebbe esserci una possibilità anche per ePrice.

Un titolo azionario che dopo un +27% in una singola seduta potrebbe guadagnare fino al 400% nei prossimi mesi: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

ePrice (MIL:EPR) ha chiuso la seduta del 3 settembre a quota 0,1436 euro in rialzo del 27,08% rispetto alla seduta precedente.

Con l’esplosione rialzista, accompagnata da volumi oltre tre volte superiori alla media, le quotazioni di ePrice hanno raggiunto e superato il I obiettivo di prezzo in area 0,13842 euro e adesso puntano agli obiettivi successivi: 0,17663 euro (II obiettivo di prezzo) e 0,215€(III obiettivo di prezzo).

Solo una chiusura giornaliera potrebbe far crollare nuovamente i prezzi del titolo.

Scenario di medio periodo

La chiusura del 3 settembre sta avendo un enorme impatto anche sul time frame settimanale e su quello mensile. Tuttavia, prima di farsi prendere dai facili entusiasmi è bene attendere una conferma in chiusura di time frame.

Ad esempio, una chiusura di venerdì 4 settembre superiore a 0,11832 euro potrebbe dare un importante impulso alla spinta rialzista verso gli obiettivi indicati in figura.

Scenario di lungo periodo

Sul mensile la strada è ancora lunga, visto che siamo solo a inizio mese. Va, però, notato che si sta formando un segnale di BottomHunter e le quotazioni stanno rompendo il primo ostacolo lungo il percorso rialzista. In questo caso gli obiettivi sono molto ambiziosi. In particolare, la massima estensione si troverebbe in area 0,72 euro, per un potenziale rialzo di oltre il 400%.

