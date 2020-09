Avete mai provato a coccolare il vostro gatto con un pennello bagnato? Ecco perché dovresti farlo. Siamo soliti fare le carezze al nostro gatto con la mano. Oppure a fargli i grattini sotto il mento. Ma dovete assolutamente provare con un pennello bagnato. Purtroppo molti animali vengono allontani dalla mamma da quando sono cucciolini. Forse troppo presto. In genere dopo due mesi gli animali vengono venduti e dati al nuovo padrone. E per i cuccioli e la mamma è un vero colpo al cuore. Se non avete acquistato il vostro amico a quattro zampe spesso lo avete trovato abbandonato, e con un gesto di immenso amore decidete di portalo a casa con voi.

Avete mai provato a coccolare il vostro gatto con un pennello bagnato?

Ma la mamma continuerà a mancare e spesso questa mancanza porta il vostro gatto ad avere dei comportamenti aggressivi. Ma se volete fargli rivivere un po’ il ricordo di quando mamma gatto si prendeva cura di lui dovete allora assolutamente fare così.

Ecco i vari passaggi da seguire per rendere il tuo gatto veramente felice

Prendete un pennello, di quelli fini. E immergetelo nell’acqua. Una volta immerso passatelo dolcemente sul gatto. La sensazione che gli darete sarà quella di quando mamma gatto lo leccava. I gatti come sapete sono soliti leccarsi per lavarsi. Infatti sono molto più puliti dei cani, però questo gesto fatto dalle mamme è anche sinonimo di attenzione e amore nei confronti del proprio gattino. Soprattutto se a casa avete un gatto abbandonato questo può essere un ottimo modo per farlo sentire felice e a casa.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Non vi resta che provare e vedere cosa ne pensa il gatto. Ma fidatevi lo vedrete molto più felice e calmo, e non chiederà altro tutto il giorno, ma solo di essere accarezzato con un pennello bagnato.

Per approfondire: come insegnare al tuo gatto ad usare la lettiera.