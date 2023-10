Chi è e quanto guadagna Deva Cassel, chi sono i genitori e perché non ama guardare i loro film

Non ha ancora 20 anni ed è già famosa. Lo era anche prima di cominciare a lavorare per via dei genitori. Ma ora è riuscita ad affrancarsi dai loro nomi importanti e negli articoli presenti nel web si parla di lei per via della sua professione. La carriera promette molto bene.

Deva Cassel è figlia di Vincent Cassel e Monica Bellucci e fa la modella. Non una situazione facile da gestire ma lei ci è riuscita. Con determinazione e professionalità. È nata il 12 settembre 2004 e assomiglia molto alla madre, ha sfilato in Italia per Dolce&Gabbana e ha già esordito al cinema nel film di Lara Luchetti La bella estate.

È stata protagonista di un servizio fotografico prima di nascere. Tutti infatti ricorderanno le foto che la madre Monica Bellucci fece per Vanity Fair comparendo in una bellissima prima pagina. Nonostante la passione per il cinema nelle sue interviste Deva dice di non aver mai visto i film dei genitori. Scopriamo perché.

Traguardi ambiziosi

Chi è e quanto guadagna Deva Cassel? È la figlia dell’attore francese Vincent Cassel e di Monica Bellucci. Deva dice di non aver mai visto i film dei genitori. Per lei non è naturale vedere i genitori morire o baciare altre persone. Non sono solo attori, sono i suoi genitori e questo la influenza molto in questa curiosa ma giustificata decisione.

La sua carriera è molto giovane e non si conoscono i guadagni precisi che Deva Cassel avrebbe raggiunto fino a questo momento. Possiamo dire che i modelli che lavorano per Dolce&Gabbana di solito sono milionari. David Gandy famoso per lo spot Light Blue nel mare di Capri è arrivato a guadagnare 1,4 milioni di dollari all’anno. Anche se Deva non sarà ancora vicina a queste cifre importanti, sicuramente non sarà lontanissima e molto presto sarà una delle modelle che guadagna di più.

Chi è e quanto guadagna Deva Cassel, una giovane star

Gli attori del film La bella estate sono tutti giovani, molti sono debuttanti al cinema così come Deva. Sono state tante le critiche che il film ha ricevuto insieme ad attenzioni e complimenti. Dirigere giovani attori non è mai facile. Ma si risparmia con il budget.

Un attore debuttante in genere guadagna non più di 3.000 euro a film, naturalmente se il nome è importante e può portare visibilità le cifre crescono. È molto difficile venire a conoscenza degli accordi economici che la produzione prende con gli attori, soprattutto quando non ci sono nomi altisonanti in ballo. Deva comunque è sotto i riflettori da diverso tempo, ha tanto ammiratori ed estimatori che seguono la sua carriera da modella e ora anche da attrice. Investire su di lei è sempre una buona decisione. In attesa che un giorno diventi famosa come la madre.