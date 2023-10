La bellissima casa dell’ex campione di nuoto Massimiliano Rosolino e di Natalia Titova, stile e comodità i suggerimenti di cui tener conto

Massimiliano Rosolino fa coppia con la ballerina Natalia Titova e i due vivono in una casa da sogno. Si sono conosciuti al programma Ballando sotto le stelle e da allora non si sono più separati. Tra un passo di danza e una vasca in piscina hanno arredato casa e il loro sogno d’amore continua senza difficoltà.

Hanno due figlie e la casa di Rosolino e della Ttitova tiene conto di questo particolare. Ma è una casa da far rimanere a bocca aperta. Si trova a Roma, lo stile e minimale come va di moda oggi. Pochi oggetti ma importanti, arredi che sono utili e nessun eccesso. I dettagli fanno la differenza, come i pavimenti in legno lucido e gli armadi grandi, capienti e di design.

Avendo due figlie il soggiorno è la parte della casa più vissuta. Il colore bianco domina come nelle case di moltissimi Vip che pubblicano le foto domestiche sui profili Social. Un grande tappeto bianco moderno viene utilizzato dall’ex campione di nuoto per giocare con le figlie. Sono questi particolari che spezzano il colore unico scelto per muri e soffitti, a farci capire la cura riposta nell’arredamento degli ambienti.

Guadagni che non si possono paragonare

La bellissima casa dell’ex campione di nuoto è visibile in diversi scatti pubblicati su Instagram. A rapire l’occhio è la camera da letto. È molto spaziosa e il letto è gigantesco. Anche qui colori neutri e tanto design moderno e ricercato. I pavimenti in legno si trovano in tutte le stanze della casa.

Rosolino ha affermato che partecipare a una stagione di un programma televisivo che comporta un impegno minimo corrisponde ai guadagni di una intera stagione agonistica nel nuoto. All’Isola dei famosi ha guadagnato presumibilmente 30 mila euro a puntata. Per quanto gli introiti televisivi siano diminuiti a causa della crisi economica, non sono paragonabili con quelli di uno sport come il nuoto.

La bellissima casa dell’ex campione di nuoto Massimiliano Rosolino, amante dei ritratti

La coppia ha investito comunque sulla casa, il nido che hanno creato per loro e per le due figlie è bellissimo. Nonostante gli spazi siano stati gestiti attentamente, sono presenti specchi molto grandi e un importante mega schermo con cui rivedere le puntate in cui Rosolino e la Titova hanno ballato insieme. Ampie anche le finestre e il divano in cui stare insieme a guardare la TV.

Campione olimpico a Sydney nel 2000 e campione del Mondo a Fukuoka nel 2001, 14 vittorie europee e 60 medaglie vinte, non è dato sapere dove Rosolino tenga i suoi trofei. Ci sarà spazio in casa? Sicuramente c’è spazio per i suoi ritratti. In giro per le varie stanze ce ne sono diversi e sono visibili proprio grazie al suo profilo sempre molto aggiornato. Nella casa regna la felicità, la stessa che Rosolino ci ha regalato con i suoi tanti successi.