Scegliere il vino giusto da comprare al supermercato per una cena a casa senza spendere una fortuna

Per organizzare una cena a casa e fare un figurone, la scelta del vino è fondamentale. Ecco come scegliere al supermercato il vino giusto per ogni occasione, senza spendere una fortuna.

Vuoi organizzare una cena tra amici o colleghi di lavoro a casa tua. Però non sai quale vino comprare al supermercato per fare un figurone e non spendere un capitale. Non preoccuparti, basta seguire alcuni semplici consigli utili per scegliere il vino giusto per ogni occasione. Un aiuto può arrivare dalla autorevole guida Berebene 2023, del Gambero Rosso, che premia i vini italiani col miglior rapporto qualità/prezzo. Ecco quali sono.

Scegliere il vino giusto se si opta per un bianco

Se vuoi servire un vino bianco, devi tenere conto del menu che hai preparato e delle preferenze dei tuoi ospiti. In generale, il vino bianco si abbina bene con piatti leggeri, a base di pesce, verdure o formaggi freschi. Puoi optare per un vino secco e fruttato, come il Pinot Grigio del Friuli, che ha un costo di 7,50 euro a bottiglia. Questo vino ha un punteggio elevato nella guida Berebene ed è ideale per accompagnare antipasti, primi piatti e secondi di pesce. Se invece preferisci un vino più aromatico e floreale, puoi scegliere il Frascati Terre dei Grifi. Questo vino prodotto nel Lazio, ha un costo che si aggira sugli 8 euro a bottiglia. Si sposa bene con piatti a base di carciofi, asparagi o frittate.

La scelta delicata del vino rosso

Scegliere il vino giusto rosso è una operazione da non sottovalutare. Nella scelta devi considerare il tipo di carne che hai cucinato e il grado di cottura. In generale, il vino rosso si abbina bene con piatti saporiti, a base di carne rossa, selvaggina o formaggi stagionati. Puoi scegliere un vino robusto e tannico, come il Montepulciano d’Abruzzo Riparosso, che ha un costo di circa 7,50 euro a bottiglia. Questo vino è perfetto per accompagnare arrosti, brasati o grigliate.

Se invece vuoi un vino più morbido e fruttato, puoi optare per il Bardolino Chiaretto, prodotto in Veneto. Questo vino ha un costo di 8 euro a bottiglia e si abbina bene con piatti a base di carne bianca, salumi o pizza.

La scelta delle bollicine per brindare

Se vuoi concludere la cena con un brindisi, puoi servire un vino spumante, che dona freschezza e vivacità al palato. Puoi scegliere tra diversi tipi di spumante, in base al metodo di produzione, al grado di zuccheratura e al colore. Per esempio, puoi desidere per un Prosecco Extra Dry, prodotto in Veneto con il metodo Charmat. La bottglia ha un costo di 9 euro. Questo spumante è ideale per accompagnare dolci secchi o frutta.

Se invece preferisci uno spumante più secco e fine, puoi scegliere un Franciacorta Brut, prodotto in Lombardia con il metodo classico. Questo spumante ha un costo di 15 euro a bottiglia e si sposa bene con dolci cremosi o pasticceria.

Gli ultimi preziosi consigli

Ricorda che il vino deve essere servito alla temperatura adeguata, ovvero 8-10 gradi per i bianchi, 16-18 gradi per i rossi, 6-8 gradi per gli spumanti. Deve essere versato in bicchieri adatti come calici ampi per i rossi, stretti per i bianchi, flûte per gli spumanti.

Per acquistare il vino ed altri prodotti si possono anche sfruttare le offerte della grande distribuzione. Ci sono dei piccoli trucchi che permettono di risparmiare molto sulla spesa, anche 3.000 euro all’anno.