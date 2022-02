I 5 consigli fondamentali per rendere il soggiorno di casa più facile da pulire

Il soggiorno è una delle zone della casa in cui passiamo più tempo, quindi è importante tenerlo sempre ordinato e pulito, affinché l’ambiente sia più gradevole e salubre.

Per fare delle pulizie a regola d’arte, però, dobbiamo organizzarci bene e fare tutte le azioni giuste, usando i migliori prodotti e gli strumenti corretti per ciascuna superficie.

La cosa migliore da fare, però, è organizzare il soggiorno in modo da renderlo più facile da pulire. Insomma, dobbiamo scegliere in anticipo i mobili e le decorazioni giuste da mettere, che siano le più semplici possibili da pulire. Vediamo, quindi, i 5 consigli fondamentali per rendere il soggiorno un ambiente d’effetto ma anche facilmente gestibile.

I consigli da seguire

Non daremo consigli di stile e di design, perché questi punti sono a discrezione del Lettore, che potrà decidere in base a che cosa è più adatto alla propria casa.

Innanzitutto, cerchiamo di scegliere poltrone e divani piuttosto alti. Infatti, se il divano ha le gambe molto corte, sarà difficile pulirlo da sotto. Dovremo spostarlo o sollevarlo di continuo, con grande fatica se questo è molto grande. Se invece prendiamo un divano o una poltrona con gambe alte, riusciremo a togliere tutta la polvere con un semplice colpo di scopa.

Inoltre, quando scegliamo di acquistare un divano o una poltrona, stiamo attenti al loro materiale. Ad esempio, se sono di pelle, in genere sono piuttosto semplici da pulire e anche da smacchiare. Se non ci piace la pelle, perlomeno cerchiamo di acquistare divani e poltrone con materiali resistenti alle macchie. Chiediamo in negozio quali sono i divani meno vulnerabili alle macchie e scegliamo tra quelli.

Un altra zona che potrebbe sporcarsi molto sono i muri, che potrebbero essere molto difficili da pulire se vengono macchiati. Consigliamo, dunque, di dotarsi di pitture facilmente smacchiabili, oppure antimacchia, così se per qualunque ragione sporchiamo il muro, non abbiamo paura che non diventi mai più pulito. Rivolgiamoci a un esperto che ci saprà indicare le pitture più adatte.

Infine, consigliamo di avere mobili e scaffali con le ante, in modo che possano chiudersi. Infatti, le scaffalature aperte rischiano di trasformarsi in un terribile covo di polvere e rimuoverla tutta potrebbe diventare un’impresa impossibile. Se invece teniamo tutto dietro delle ante, sarà molto più difficile per la polvere insinuarsi dappertutto.