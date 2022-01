Ne abbiamo abbastanza dei soliti hamburger presi al fast food e vorremmo prepararlo in casa. Se fare un semplice hamburger di carne macinata non è tanto complicato non è lo stesso per il pesce. Il fish burger che gustiamo già pronto è sempre più croccante e super sugoso.

Ci sembra una missione quasi impossibile riproporlo in casa. Al massimo acquistiamo questa cotoletta di pesce surgelata e pronta alla cottura. Ma anche se di buona qualità non riusciamo ad assaporare tutto il gusto di un buon pesce fresco.

Non il classico con carne o cotoletta, ecco come preparare un croccante e gustosissimo hamburger di pesce direttamente a casa

Quello che più ci preoccupa quando prepariamo il burger di pesce è la croccantezza. Oggi vedremo come ottenere quel perfetto suono dello sgranocchiare che tanto amiamo. Per quanto riguarda il ripieno possiamo utilizzare diversi tipi di pesce. Normalmente si utilizza il merluzzo, ma vanno bene anche tonno, salmone, nasello o un mix dei precedenti.

Ingredienti per 2 burger:

400 gr di filetti di merluzzo o pesce a scelta;

2 panini per hamburger;

1 uovo;

pangrattato;

un po’ di mollica di pane;

fiocchi di mais;

olio EVO;

olio di semi di arachide per frittura;

erba cipollina;

prezzemolo;

sale e pepe q.b.

Procedimento:

Laviamo bene i filetti di merluzzo e asciughiamoli con la carta assorbente. Per la buona riuscita del piatto è importante che siano ben asciutti. Dopodiché tagliamoli in pezzetti in maniera grossolana.

Mettiamo il trito di pesce nel mixer e aggiungiamo l’erba cipollina e il prezzemolo tritati. Questo farà sì che si amalgameranno bene senza lasciarci pezzettini tra i denti.

Ora trasferiamo il tutto in una ciotola e aggiustiamo di sale e pepe. Uniamo un po’ di mollica di pane leggermente ammollata, un filo d’olio EVO e amalgamiamo il tutto. Si dovrà formare un impasto di una consistenza simile a quella delle polpette. Se ci sembra un po’ troppo duro aggiungiamo l’albume dell’uovo leggermente montato.

Creiamo due polpette e appiattiamole a forma di hamburger. Passiamole prima del tuorlo d’uovo leggermente sbattuto e poi nel pangrattato a cui avremo aggiunto i fiocchi di mais spezzettati.

Inforniamo a 200° in forno preriscaldato oppure friggiamo in olio d’arachide per la massima croccantezza.

E come contorno?

Come contorno prepariamo una bella porzione di patatine fritte. Attenzione però a scegliere quelle giuste se le vogliamo croccanti e gustose. Dividiamo i panini, scaldiamoli leggermente sulla piastra. Completiamo il nostro fish burger con una foglia di lattuga o della cipolla caramellata. Una spruzzata della nostra salsa preferita e serviamolo ancora caldo.

Quindi, non il classico con carne o cotoletta, ecco come preparare un croccante e gustosissimo hamburger di pesce direttamente a casa. Se invece vogliamo rimanere sulla carne non compriamo le cotolette già pronte.

