Nello Zodiaco, il periodo dominato dal segno della Bilancia inizia il giorno dell’equinozio d’autunno. Proprio per questo, facendo da spartiacque tra l’estate e l’inverno, si pone in una posizione d’equilibrio anche nella Ruota dell’Anno.

Questo essere perfettamente bilanciato è proprio la caratteristica principale del segno, come suggerisce anche il nome. Il simbolo con cui viene rappresentato il segno della Bilancia ha alcune similitudini con i geroglifici egiziani. Anche in questo caso, il significato primario è quello dell’equilibrio, stavolta tra corpo e mente, tra spirito e materia.

Chi nasce sotto il segno della Bilancia eredita da questo segno un grande rispetto per le necessità e i diritti degli altri, come anche un radicato senso della giustizia. Il pianeta in esaltazione è Saturno, che simbolizza l’esistenza di molteplici verità.

L’astro sottintende che la ragione univoca non esiste, come non esiste il torto: entrambe le cose coesistono in ogni azione. I tipi Bilancia sono poi sensibili alle emozioni e all’amore, perché la Signora del segno è il pianeta venere. Sono queste e molte altre le incredibili caratteristiche di chi nasce sotto il segno della Bilancia che nessun oroscopo spiega mai ma sono fondamentali.

Equilibrio e razionalità

I nati sotto il segno della Bilancia odiano le discussioni. Per questo, spesso tende a creare delle dipendenze con altri soggetti che hanno una personalità forte. Questo però avviene solo quando il tipo Bilancia riceve gli stimoli giusti, e ritiene di poter costruire un’evoluzione personale.

Pur essendo persone molto selettive, i nati Bilancia hanno dalla loro parte gentilezza e diplomazia, con le quali sono in gradi di selezionare gli affetti alla ricerca di una certa perfezione.

Un loro difetto tipico è la paura di sbagliare, ma anche l’eccessivo autocontrollo, che a volte si trasforma in un problema. Sono i primi giudici di loro stessi.

Fin da bambini, poi, i tipi Bilancia dimostrano un buon senso estetico e dialettico. La presenza di Venere nel segno ne esalta, però, la pigrizia. Per evitare che il bimbo Bilancia si “perda” è necessario essere rigorosi da subito nell’educazione.

Le incredibili caratteristiche di chi nasce sotto il segno della Bilancia che nessun oroscopo spiega mai

Razionalità, cortesia e diplomazia sono caratteristiche fondamentali della Bilancia, che sul lavoro diventano utilissime. Affrontano la vita professionale con serietà, impegno e con un accentuato senso del dovere. Le professioni per cui mostrano più talento sono quelle giuridiche e quelle che richiedono uno spiccato gusto estetico.

L’influenza di Venere si fa sentire soprattutto in campo amoroso. Sono compagni comprensivi e creativi, sensibili alla bellezza ma senza lasciarsi trascinare dalle emozioni.

Le unioni favorevoli sono con altri Bilancia, per un rapporto molto equilibrato; con Vergine, Toro e Capricorno che, essendo segni di Terra, regaleranno unioni durature, infine, con i Cancro, con cui si condivide la dolcezza e l’attaccamento ai valori tradizionali.