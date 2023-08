I voli costano troppo? Ecco 6 mete europee da raggiungere comodamente in treno

Se non trovi più offerte sui viaggi aerei prova a considerare una di queste destinazioni europee poco distanti dall’Italia.

Le vacanze, come è normale, prima o poi arrivano per tutti, ma il problema sta nella pianificazione anticipata del viaggio. A meno di non avere le idee assolutamente chiare già da mesi, cosa normalmente difficile, finisci per organizzare la ricerca all’ultimo. E se prima passi con occhi sognanti da una destinazione all’altra facendoti trascinare dall’entusiasmo, a stretto giro l’umore è ben diverso. I prezzi dei voli cominciano a lievitare e bisogna fare considerazioni generali sul budget complessivo da investire nella vacanza. Quando poi finalmente ti decidi a bloccare il volo, ecco fare capolino l’ennesimo problema del pre partenza e cioè l’organizzazione del bagaglio. Non solo perché potrebbe comportare costi extra in aeroporto: diversi sono infatti gli interrogativi anche a livello di composizione.

A questo punto, dovresti giocare l’asso nella manica e trovare una soluzione alternativa per le tue prossime ferie. I voli costano troppo? Per ovviare a questo inconveniente, oggi ti consigliamo 6 mete europee di grande bellezza che puoi raggiungere anche in treno.

Aereo? No, grazie

Quando si pensa alla prenotazione delle vacanze, è quasi fisiologico rivolgere immediatamente il pensiero alla ricerca delle offerte sui voli. Del resto, con l’aereo si possono raggiungere anche le mete più lontane ed esotiche in un tempo relativamente breve a seconda della tratta. Ma, così pensando, dimentichiamo che un viaggio in treno comporta notevoli vantaggi.

Prima di tutto non devi andare in ansia pensando al peso e al numero dei bagagli. Certo, anche in questo caso ci sono delle regole e comunque è sempre meglio viaggiare leggeri, ma non è tutto. In treno puoi goderti un viaggio sì più lungo, ma ricco di suggestivi panorami di cui meravigliarti mentre scorrono al finestrino.

I voli costano troppo? Queste fantastiche mete europee ti lasceranno a bocca aperta

Ad esempio, che ne diresti di fare un salto a Parigi? Con il nuovo servizio Frecciarossa che parte da Milano, ci impieghi meno di 7 ore a raggiungere la capitale francese. Contrariamente a quanto accadrebbe con il volo, in questo caso arrivi comodamente in città per fare shopping e mangiare un croissant sotto la Tour Eiffel. Ma puoi fermarti anche prima e visitare Nizza, città di riferimento della Costa Azzura. In alternativa, potresti scegliere una città svizzera come meta per le prossime vacanze: Basilea, Zurigo, Ginevra, Lugano o Lucerna.

Andando poco più in su, poi, ecco spuntare Monaco di Baviera: città d’arte impreziosita da giardini, castelli da fiaba e piazze a dir poco suggestive. Non molto lontano dal capoluogo bavarese si arriva in Austria. Se parti da Milano il viaggio dura 10 ore, ma c’è fermata intermedia a Venezia e quindi puoi approfittare per concederti spritz e cicchetti. Una volta arrivata a destinazione, scegli tu se visitare Vienna, Salisburgo o Innsbruck oppure fare tappa in tutte e tre le città più importanti. Concludiamo quindi con l’ultima città da raggiungere in treno: si tratta di Lubiana, in Slovenia, con possibilità di tappa intermedia a Trieste.