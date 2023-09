Venezia, Patrick Dempsey indossa un abito firmato Brunello Cucinelli: ecco quanto costa un completo della casa di moda umbra

L’attore statunitense Patrick Dempsey rende omaggio alla moda italiana e sfila sul red carpet dell’80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia indossando un elegantissimo smoking della casa di moda umbra.

L’attore Patrick Dempsey, noto al grande pubblico nel ruolo di Derek Shepherd nella serie TV Grey’s Anatomy, è sbarcato al Lido per la presentazione del film Ferrari di Michael Mann. Nella pellicola interpreta il personaggio di Piero Taruffi, il leggendario pilota delle corse automobilistiche. L’attore che sfoggia con fascino inossidabile i suoi 57 anni ha scelto per sfilare sul red carpet un classico dell’eleganza italiana, uno smoking firmato Brunello Cucinelli.

Eleganza classica sul red carpet

Venezia, Patrick Dempsey indossa un elegantissimo smoking nero con i revers a lancia e completa con camicia bianca e papillon. Ai piedi stringate in vernice nere. Un look elegantissimo e impeccabile, ma anche un omaggio allo stile made in Italy. La scelta di un prestigioso brand italiano come Brunello Cucinelli è una forma di apprezzamento per l’alta qualità e la cura sartoriale della casa di moda umbra e dello stile italiano in generale. L’attore amatissimo dai suoi fan che lo seguono in Grays Anatomy è stato tra gli ospiti più attesi della Mostra. Elegantissimo nello smoking nero, ha sfilato sul red carpet conquistando tutti con lo stile impeccabile e il fascino senza tempo. Il migliore ambasciatore per il made in Italy e per il brand umbro.

Venezia, Patrick Dempsey indossa un completo sartoriale dallo stile impeccabile

Lo stile di Brunello Cucinelli nasce da un’accurata ricerca di materiali e da sapiente lavorazione artigianale. Ma anche dalla ricerca di una eleganza semplice e leggera in cui la parola semplice non indica povertà di idee ma sintesi di grandi ricchezze. Le creazioni della casa di moda propongono un lusso quieto appena sussurrato. Uno stile chic che si compone di capi morbidi e destrutturati e di colori neutri e caldi sapientemente abbinati. Il cuore della produzione resta il cashmere che dà vita a capi unici e pregiati, affiancato da seta, lino o cotone per le creazioni estive dai volumi morbidi e dai dettagli sartoriali.

Quanto costa un capo della casa di moda umbra?

I prezzi delle creazioni di Brunello Cucinelli non sono un segreto. I prodotti del brand umbro sono in vendita su uno shop online ufficiale ma anche su diversi siti internet di abbigliamento di lusso e ovviamente nei 144 punti vendita del brand presenti in tutto il Mondo. Un smoking elegante in lana vergine e seta può costare intorno ai 5.000 euro, un abito maschile in velluto a coste sui 4.000.

Una maglia nei pregiatissimi filati di cashmere, lana, seta ha costi che partono dai 1.000 euro circa. Durante i saldi si può però beneficiare di sconti consistenti. Oppure, per risparmiare, si può acquistare direttamente nell’outlet dell’azienda che si trova nel borgo di Solomeo. Il factory store vende capi della nuova collezione con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino, mentre sui capi delle precedenti collezioni viene applicato un ulteriore sconto del 30%.

