La rivendita di oggetti vintage rari e di grande valore può diventare un vero e proprio business. Infatti, molti collezionisti sono interessati all’acquisto di questi pezzi unici, testimoni di tempi che non torneranno più. Possono essere monete, francobolli, persino macchine da scrivere o da cucire. Ed è proprio su queste ultime, o meglio su alcuni modelli rari, che ci concentreremo a breve. Sembra strano ma, purché siano funzionanti e in ottime condizioni, è possibile rivenderle a prezzi che per alcuni sembrerebbero davvero folli, specialmente se si considera che -ormai- non sono più utilizzate. D’altronde, pochissime persone si dedicano all’arte del cucito e per farlo utilizzano spesso dispositivi più moderni. Rispolverando un vecchio seminterrato o riordinandolo o durante un trasloco potrebbe capitare di ritrovarsi davanti una macchina da cucire vintage. In alcuni casi potrebbe essere un vero peccato buttarla, oltre che uno spreco.

2 macchine da cucire ricercatissime e con cui guadagnare una fortuna

Le macchine da cucire più ricercate sono in genere quelle del marchio Singer, una vera e propria icona. Nella maggior parte dei casi non si servivano dell’elettricità, ma funzionavano grazie ad un pedale. Il modello più famoso è decisamente Singer Featherweight 221.

Tra le versioni più rare ci sono quelle del 1935. In quell’anno, infatti, ne furono prodotti solo 3.044 esemplari, il cui numero di serie (che va da 996956 a 999999) è introdotto dal prefisso AD. Il valore di queste macchine da cucire va dai 2.500 ai 3.000 euro.

Singer 222K Free Arm

Questo modello è uno dei più rari in assoluto ed è stato prodotto per rendere più agevole il cucire oggetti di piccole dimensioni, come polsini e girocollo. Si tratta di una versione speciale della già citata Singer Featherweight.

Il suo costo si aggira attorno ai 3.000 euro. L’importante, anche in questo caso, è che sia funzionante e in ottime condizioni. Altrimenti, potrebbe essere valutata diversamente. Insomma, le 2 macchine da cucire ricercatissime che abbiamo citato permetterebbero di guadagnare tantissimi soldi ai fortunati che ne sono in possesso.

