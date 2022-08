D’estate la meta per vacanze perfette non è solo il mare. Molti amano anche la montagna. L’Italia da questo punto di vista offre una varietà paesaggistica immensa. Tutte le ‘voglie’ e i desideri vacanzieri possono essere soddisfatti semplicemente scegliendo bene dove andare. In particolare, c’è una meta montana che tutto il mondo ci invidia e che offre meravigliose possibilità per vacanze rigeneranti. È la Val d’Ossola, un paradiso incontaminato, selvaggio, lontano dal flusso del turismo di massa.

Chi sceglie questa meta sa che troverà un territorio unico, ricco di bellezze e meraviglie, pronto ad accoglierlo nella sua storia lunga millenni fatta di tradizioni e natura. I primi insediamenti noti risalgono a civiltà preromaniche, cioè i leponzi, che vivevano nella zona dell’attuale Domodossola. La zona fu poi controllata dall’impero Romano e dai Longobardi, prima di ricadere sotto la dominazione del vescovo di Novara, passando per un periodo sotto i Walser, popolazione di cui rimangono diverse testimonianze.

C’è una meta montana che tutto il mondo ci invidia per una vacanza sulle Alpi

Tutti questi avvicendamenti storici hanno reso la Val d’Ossola una zona ricca di reperti: per esempio, le due necropoli di Ornavasso e Migiandone, che contengono centinaia di tombe risalenti anche al primo secolo a. C. La provincia di Verbano-Cusio-Ossola, dove si trova la Valle, è un territorio prevalentemente montano al confine con la Svizzera. Pur essendoci diversi centri industriali importanti, l’economia rimane legata alle attività di montagna e al turismo.

Gli alpeggi e i pascoli ad alta quota sono la vera ricchezza di questa terra: da qui, provengono i salumi e i formaggi che rendono famosa la zona. Le bellezze naturalistiche della Val d’Ossola sono ‘certificate’ dalla presenza di ben quattro parchi naturali: il Parco Nazionale della Val Grande, il Parco Naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero, il Parco Naturale dell’Alta Valle Antrona e la Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario. Zone meravigliose dove gli appassionati di trekking troveranno pane per i loro denti.

Cosa si mangia in Val d’Ossola

Si può arrivare dritti nel cuore della montagna, oppure perdersi nei meravigliosi cammini tra i boschi con panorami stupendi che improvvisamente si aprono sulla valle a migliaia di metri d’altezza. Esperienze stupende da togliere il fiato. Anche il cibo qui è rinomato e ben conosciuto a livello internazionale. Gli aromi inconfondibili delle erbe alpine aromatiche sono il marchio del Bettelmatt, un formaggio gustosissimo che viene prodotto solo in alta quota nella stagione estiva. Altro prodotto caseario tipico è l’Ossolano, un formaggio che viene dalla tradizione dei Walser e che può vantare la denominazione di origine protetta. Famosissimi anche gli gnocchi all’ossolana, fatti con un misto di farina bianca e di castagne e polpa di zucca. Una vera leccornia!

