Non sempre se una cosa costa poco, non è buona. Questa carne dei poveri è ricca di ferro e proteine

Molte volte ci facciamo suggestionare da credenze sbagliate, rischiando di rinunciare ad alimenti, per noi, preziosi. Invece, faremmo bene a conoscere i cibi fino in fondo, senza farci ingannare dal loro prezzo. Come questa carne che in pochi mangiano. Sbagliando.

Quante volte i nostri nonni ce lo hanno ripetuto a più non posso. La salute vien mangiando. Invece di riempirsi di pastiglie dopo, dovremmo cominciare a prevenire prima, mangiando cibi ricchi di sostanze utili per il nostro corpo.

Il problema, semmai, è che non sempre noi conosciamo, fino in fondo, i vari alimenti. Anzi, ci facciamo ingannare dal loro prezzo. Se costano poco, pensiamo a torto, vuol dire che non sono un granché. Sbagliando a fare gli schizzinosi, perché ci sono cibi che faremmo bene a mangiare con una certa costanza.

Non facciamo più l’errore di non comprare questa parte di carne ricca di nutrienti

Ad esempio, c’è una parte di carne che in pochi comprano direttamente dal macellaio. Facendo un grosso errore, magari, ingannati dal suo prezzo economico. Invece, non sempre se una cosa costa poco, non è buona. Anzi, c’è una carne ricca di ferro, ad esempio, che ha le stesse proteine del vitello e costa 3 volte meno. Così come quel pesce, ottima fonte di proteine e vitamine, come i più pregiati, che costa 5 volte meno.

Insomma, non facciamoci ingannare dalla targhetta del prezzo. Come questa carne, che viene snobbata, perché considerata dei poveri, ma che, invece, ha tante proprietà utili per il nostro organismo. Si tratta delle ali del pollo che, raramente, si comprano direttamente dal macellaio. Preferiamo il petto o la coscia, evitando di prendere le ali, considerate poco interessanti in cucina. E già questo è un errore.

Ecco le proprietà delle ali del pollo per le quali dovremmo mangiarle, di tanto in tanto, a tavola

Prima di tutto, le ali del pollo hanno tante proteine nobili. E anche aminoacidi ramificati che, per chi fa sport, sono una vera manna, soprattutto se dobbiamo smaltire le tossine. Uno pensa, poi, che essendo una carne bianca finisca per non avere molto ferro. Vero il contrario, invece.

Infatti, non solo ne contengono molto, ma sono anche prive di carboidrati e zuccheri. In pratica, è un alimento ricco, che viene a costare dai 3 ai 4 euro al chilo. Decisamente alla portata, insomma del nostro portafoglio.

Non sempre se una cosa costa poco, non è buona, ma le ali del pollo, cotte così, sono appetitose

In America, sono famose le ali di pollo croccanti. Però, esistono vai modi di prepararle, anche insolite. Ad esempio, le ali di pollo alla birra. Possiamo prenderne 1 kg, con mezzo litro di birra, 100 grammi di miele, spezie, olio, sale e pepe. In pratica, dobbiamo mettere a marinare le nostre ali di pollo, dentro una ciotola dove abbiamo versato la birra. Magari, aggiungendo un poco di rosmarino.

Copriamo il tutto e lasciamo riposare in un luogo asciutto. Su una griglia, mettiamo le nostre ali di pollo, mettendoci sale e pepe. Facciamo andare in forno, per circa mezz’ora, a 200 gradi. A questo punto, le spennelliamo con il miele di acacia che avremo sciolto con 10 grammi di birra. Riponiamole in forno per farle glassare come si deve e serviamole calde.