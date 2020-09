I cittadini italiani hanno problemi economici non indifferenti. La pandemia del coronavirus ha messo a dura prova la tenuta del tessuto socio – economico dell’Italia. Molti si chiedono se c’è da allarmarsi per l’aumento della domanda di credito.

Nel primo semestre gli italiani hanno fatto ricorso alla domanda di credito con il 4,8% in più rispetto agli stessi sei mesi dell’anno precedente. Mister Credit ha elaborato una indagine riscontrando che 4 italiani su 10 hanno un finanziamento attivo o un mutuo da restituire. I nostri connazionali hanno da sopportare una rata del prestito o del mutuo in media di 333 euro.

Gli italiani nonostante i venti di crisi hanno chiesto credito per sostenere spese correnti o per accendere un mutuo per comprare casa. Oggi conviene farlo perché i tassi sono favorevoli e il debito ha raggiunto una elevata sostenibilità. Questo ha portato ad un tasso di default in ribasso. Gli italiani riescono a rimborsare il prestito ottenuto con maggiore facilità.

Scopriamo i motivi delle rate basse

I nostri connazionali quando devono richiedere un prestito oppure un mutuo si fanno bene i conti fino a quale importo possono spingersi. La contrazione dei tassi aiuta ma gli italiani sono più prudenti, privilegiando rimborsi lunghi in modo da non avere il batticuore di non poter pagare.

Questa soluzione ha un costo in più per via degli interessi maggiori ma almeno i beneficiari si tengono alla larga da eventuali crucci finanziari.

In media quanto pesa un prestito

Facendo una media da un prestito di 1.000 euro ma anche superiori possiamo dire che gli italiani devono rimborsare in media 32.253 euro. Questi soldi vengono utilizzati per vari motivi. L’indebitamento avviene per comprare l’auto o la moto, prodotti di elettronica ed elettrodomestici, arredamento oppure per fare viaggi di piacere.

Gli effetti della pandemia

Gli italiani hanno contratto prestiti e mutuo mesi addietro. Il coronavirus ha messo in ginocchio cittadini e imprese. Il Governo ha attivato la moratoria sui prestiti. Gli italiani con una rata molto alta hanno approfittato della moratoria. A conti fatti non c’è da allarmarsi per l’aumento della domanda di credito.