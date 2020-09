Chiara Ferragni non ha bisogno di presentazioni. L’influencer ha 21 milioni di follower e le sue attività generano circa 40 milioni di euro. Tra i comuni mortali, quelli abituati a dimenarsi tra Instagram e Facebook, ha una popolarità mondiale. La giovanissima 33enne non pensa solo alla famiglia ma anche a come far fruttare la sua popolarità. Il prossimo passo di Chiara Ferragni: quotare la società in Borsa. La stessa influencer ha divulgato la notizia in una intervista a L’Economia de Il Corriere. In vista di questo obiettivo, la giovane ha messo a punto un piano strategico. La società Serendipity produce il marchio Chiara Ferragni Collection. Ogni socio ha sottoscritto l’aumento di capitale, circa 3,5 milioni, ognuno per la propria quota. Il campo di azione è variegato: la Mafra è licenziataria per le calzature mentre la Swinger International prossimamente si occuperà del segmento abbigliamento, borse e accessori.

Il cambio di passo

Chiara Ferragni ogni cosa che tocca diventa oro. La popolare influencer ora vuole pensare ai propri affari disegnando un nuovo piano industriale. Ferragni non deve essere solo un logo ma diventare un marchio di lifestyle completo che riesce a camminare sulle proprie gambe senza vivere di luce riflessa della sua fondatrice. L’avvenente personaggio dello spettacolo ha le idee ben chiare e a piccoli passi punta alla quotazione in Borsa.

Il cronoprogramma

La Ferragni non ha bisogna di strafare ma progetta il futuro con gradualità: prima vuole solidificare le fondamenta del marchio e dell’azienda a livello internazionale. Il segreto è fissare una buona redditività e un giusto rapporto qualità prezzo. Il passo successivo sarà la quotazione sui listini azionari ed eventualmente confluire in un grande gruppo del lusso.

I numeri di Serendipity

Chiara Ferragni da due anni è Ceo dell’azienda. Il 2019 la società ha ottenuto 1 milione e 48 mila euro di ricavi. Il piano prevede di raggiungere ricavi per 15,4 milioni nel 2025, un Ebitda del 44% e un utile netto di 4,4 milioni. La pandemia non ha creato contraccolpi, gli affari sono in linea con il passato. L’influencer punta in alto, il prossimo passo di Chiara Ferragni: quotare la società in Borsa.