Cause di ipertensione notturna, rimedi per abbassare la pressione al mattino e 3 pesci di stagione per stare bene a pranzo

Al contrario di quanto pensiamo, il nostro fisico durante la notte rallenta solo in parte le sue funzioni. Il riposo non è completo e questo può minare la nostra salute. Le cause di ipertensione notturna non riguardano solo chi soffre di pressione alta. Mal di testa, vertigini, ronzii ed epistassi potrebbero predisporci a un sonno poco tranquillo e non riposante, che ha numerose conseguenze. Le cause sono diverse. La difficoltà a espellere il sodio in eccesso, per esempio, potrebbe portare questo tipo di problematiche. Smettere di dormire in posizione supina potrebbe essere un primo passo. In questa posizione, la pressione sulla parete cardiaca potrebbe essere maggiore, mentre dormendo sul lato destro il cuore troverebbe più spazio diminuendo il ritmo del battito. Evitare le bevande energizzanti la sera ed eliminare gli zuccheri a cena potrebbe aiutare.

Iniziare bene la giornata

Così come il fisico dovrebbe riposare durante la notte, anche il risveglio dovrebbe essere caratterizzato da un aumento graduale della pressione arteriosa. Eppure tante persone si trovano con la pressione già alle stelle, mentre la giornata è appena iniziata. L’apnea notturna potrebbe incidere su questa pericolosa abitudine del nostro organismo. Russare in continuazione o avere pause durante la respirazione mentre si dorme, sono atteggiamenti del fisico che potrebbero portare all’aumento di pressione.

Fare una colazione in cui la scelta degli alimenti è curata dovrebbe essere un primo passo. Consumare cereali e fibre contemporaneamente non è solo consigliato per abbassare colesterolo e peso ma anche per la pressione. Così come per yogurt magro e frutti rossi. Fare una passeggiata di 30 minuti prima di colazione abbasserebbe la pressione per gran parte della giornata. Stimolando la vasodilatazione, possiamo tenere in forma i vasi sanguigni vecchi e stimolare la nascita di quelli nuovi.

Cause di ipertensione notturna, rimedi per abbassare la pressione al mattino e 3 pesci di stagione per stare bene a pranzo

Organizzare un pranzo in cui le verdure sono protagoniste tiene in salute il cuore, il sistema cardiocircolatorio e soprattutto aiuta la pressione a non salire troppo. Il cambio di stagione è un momento delicato, in cui i problemi fisici potrebbero acuirsi. Per tenere la pressione arteriosa sotto controllo, incrementare l’assunzione di omega 3 è fondamentale.

Il pesce spada per esempio è ricco di omega 3 ma anche di vitamina C e D e di calcio, quindi è utile perché sostiene il nostro sistema immunitario. Inoltre contiene molti grassi sani che puliscono le arterie. In questo periodo della stagione, questo tipo di pesce comincia ad avvicinarsi alle coste, quindi aumenta il pescato e la qualità è molto alta. Le sardine, oltre a essere ricche di omega 3, contengono grassi insaturi e calcio, cioè tutti elementi che permettono di tenere a bada la pressione. Quelle pescate in primavera sono di solito le più apprezzate. Mangiare la sogliola, che in questo periodo si può trovare fresca e particolarmente saporita, è importante per la pressione grazie all’alto contenuto di potassio.