Ancor più di polpo e vongole questo pesce magro ricco di fosforo e calcio è l’ideale per un primo piatto fenomenale

Quando si parla di cucina di pesce in molti nutrono qualche timore reverenziale nei confronti di questa materia prima. Spesso abbiamo il timore di sbagliare la cottura e rovinare il pesce e, per questo, tendiamo a rinunciare a questo sano prodotto del mare.

Questo accade spesso, ad esempio, nei riguardi del polpo, mollusco versatile e gustoso che possiamo preparare in molti modi. In una precedente pubblicazione avevamo svelato come realizzare uno squisito ragù di polpo facile e veloce.

Per venire incontro alle esigenze del lettore, poi, avevamo suggerito anche qualche trucchetto per ottenere degli spaghetti alle vongole stellati.

Di seguito continueremo fornendo una ricetta con un pesce nutriente e facile da preparare che, ancor più di polpo e vongole, saprà accendere le nostre papille gustative.

Magro e buono

Il pesce che cuciniamo oggi è il pesce spada, pesce magro e ricco di fosforo e calcio, alleati della salute delle ossa.

Nella ricetta abbineremo il pesce spada ad ingredienti freschi e leggeri per un primo piatto fenomenale. Per la nostra pasta abbiamo bisogno di:

pomodorini gialli e rossi;

linguine;

pesce spada;

melanzane;

aglio;

pinoli;

basilico.

Cominciamo lavando la melanzana per poi tagliarla a cubetti di circa un centimetro. Fatto questo metteremo i cubetti di melanzana in padella insieme ad aglio e olio. Lasciamo che la melanzana si ammorbidisca per poi aggiungere i pomodorini tagliati a metà fin quando non cominceranno a sfaldarsi. Proseguiamo la cottura fin quando le melanzane non saranno morbide e i pomodori avranno perso consistenza ed avranno creato la salsa.

Quando la salsa sarà pronta aggiungeremo anche il pesce spada che avremo fatto precedentemente a cubetti dopo averlo privato della pelle.

Facciamo saltare il pesce in padella per pochi minuti, fin quando non avrà cambiato colore e infine aggiungeremo un abbondante dose di basilico.

Mettiamo a lessare le linguine in acqua bollente salata e per poi saltare la pasta in padella gli ultimi minuti. In questo modo la pasta avrà maggiore capacità di legare con il sugo e trattenere il condimento. Quando la pasta sarà cotta mettiamo tutto in un piatto e guarniamo con dei pinoli tostati per un tocco di croccantezza alla pasta.