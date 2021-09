Pochi sanno che il freddo non è l’unico responsabile delle malattie favorite dall’assenza di questa vitamina

C’erano una volta i cosiddetti semplici “malanni di stagione”. Dal raffreddore al mal di gola, dalla tosse allo stato influenzale. Una bella tachipirina o aspirina e in molti casi tornavamo abili e operativi. Dall’arrivo della pandemia anche un semplice innalzamento della temperatura corporea è diventato un incubo. Ci apprestiamo a lasciare la bella stagione entrando nell’autunno e nell’inverno che porteranno virus e malattie. Ecco allora che dovremmo raddoppiare le nostre attenzioni e moltiplicare le azioni preventive. Vediamo assieme ai nostri Esperti qualche consiglio utile per evitare di ammalarci magari prima ancora che inizi il freddo vero e proprio. Infatti, pochi sanno che il freddo non è l’unico responsabile delle malattie favorite anche dall’assenza di questa vitamina.

I famosi ambienti chiusi

Ci sono voluti purtroppo centinaia di migliaia di morti nel Mondo per farci capire che gli ambienti chiusi stracolmi di persone sono dei veri e propri mattatoi. Come non dimenticare le immagini di locali chiusi e stipati all’inverosimile, pensando adesso al pericolo per la salute di tutti. Abbiamo dovuto riempire gli ospedali di tutto il Mondo per tornare a riflettere sulla pericolosità degli ambienti chiusi. Eppure, già quando eravamo bambini, alle elementari le maestre ci insegnavano ad aprire le finestre durante la ricreazione. Troppi dimenticano infatti che il riscaldamento alto rende l’aria secca, favorendo maggiormente la diffusione di virus.

Se adesso in coro da tutto il Mondo consigliano di fare il vaccino, non dimentichiamo che da anni il nostro Ministero della Salute ricorda l’importanza del vaccino antinfluenzale per gli over 65. Non stiamo qui a discutere sul vantaggio o meno dei vaccini, che stanno scatenando vere e proprie polemiche a livello internazionale. Sicuramente la situazione va vista paziente per paziente, seguendo il consulto del proprio medico di base, che conosce perfettamente il nostro stato di salute. Se siamo predisposti a intercettare ogni anno potenzialmente virus e malattie, è normale che ci venga consigliata la vaccinazione.

L’importanza della vitamina D per innalzare le difese immunitarie

Pochissime persone sanno che la vitamina D è altrettanto fondamentale della C nella prevenzione delle influenze. Addirittura, i ricercatori stanno presentando studi sempre più complessi ed esaustivi sull’importanza di questa vitamina in grado di innalzare le nostre difese immunitarie. Secondo i dati di laboratorio, infatti esiste un legame diretto tra l’aumento delle malattie e l’abbassamento dei livelli di vitamina D. Non per niente sentiamo dire da medici e scienziati che in estate col caldo e il sole la stessa pandemia rallenta la sua diffusione. Non è solo merito del fatto che ci ritroviamo di più all’aria aperta, ma anche dell’esposizione al sole che permette al nostro organismo di fare un pieno di vitamina D. Cosa che invece viene ovviamente a mancare in buona parte del nostro paese in pieno inverno.

