Gennaio è arrivato e si sa che, insieme a febbraio, siamo di fronte ai mesi più freddi dell’anno.

Non sappiamo ancora quali saranno le nuove misure anti contagio per prevenire la diffusione del Covid-19, ma sappiamo che non ci sarà il “liberi tutti”. Si prevedono quindi nuove restrizioni e altri mesi da passare in casa.

Come possiamo combattere il grande freddo dei mesi più gelidi e la noia della permanenza in casa forzata?

Noi della Redazione di Proiezioni di Borsa abbiamo avuto un’idea. Un’idea che piacerà soprattutto agli amanti dei liquori dolci e avvolgenti, proprio come il Baileys. Si tratta di un liquore irlandese a base di crema di latte, molto apprezzato in tutto il mondo.

Lo si può trovare ai gusti cioccolato, caffè, crème caramel, menta e cioccolato, fragola e panna e addirittura mandorla senza lattosio.

La cioccolata calda al Baileys perfetta per l’inverno più freddo

Vediamo come preparare una bevanda ottima per goderci un momento di relax e di gusto.

Per due tazze abbiamo bisogno di:

70 grammi di cacao in polvere;

100 grammi (o poco meno) di zucchero;

30 grammi circa di fecola di patate;

450 ml di latte;

due tazzine scarse di Baileys. La variante che preferiamo utilizzare è quella classica, che si presta benissimo alla nostra cioccolata;

panna montata;

granella di nocciole.

Procedimento

Mescoliamo insieme il cacao, la fecola di patate e lo zucchero utilizzando una frusta da cucina. Versiamo il composto in un pentolino e aggiungiamo lentamente i primi 100 ml di latte. Continuiamo a mescolare finché non vi saranno più grumi.

A questo punto poniamo il pentolino sul fuoco (molto basso) e versiamo lentamente gli altri 350 ml di latte. Mescoliamo fin quando la cioccolata diventa densa. Versiamola nelle tazze e aggiungiamo una tazzina di Baileys per ciascuna.

Decoriamo con la panna montata e la granella di nocciola per rendere la bevanda assolutamente irresistibile.

La cioccolata calda al Baileys perfetta per l’inverno più freddo è pronta e siamo sicuri che sarà la protagonista di molti pomeriggi casalinghi.