Quando vogliamo preparare una torta pensiamo subito al forno, credendo che sia l’unico elettrodomestico con cui cuocerla. Certo, utilizzare il forno é il modo più tradizionale che conosciamo in cucina, ma i tempi cambiano e l’arte culinaria si adegua alla modernità. Ecco infatti che per realizzare uno squisito e soffice dolce possiamo ricorrere anche alla semplice padella. A questo proposito, oggi, Noi della redazione proporremo a tutti gli amanti dei dolci una ricetta gustosa, veloce e inaspettatamente leggera. Stiamo parlando della deliziosa torta alle pesche in padella ma con poche calorie e senza grassi aggiunti. Vediamo quali sono gli ingredienti ed i passaggi fondamentali.

Deliziosa torta alle pesche in padella con poche calorie e senza grassi aggiunti

Per la nostra ricetta ci serviranno:

1 pesca gialla;

200 grammi di yogurt alla pesca;

2 uova;

100 grammi di farina di avena;

8 grammi di lievito di birra;

90 grammi di albume.

Per prima cosa rompiamo le uova, mescoliamo e aggiungiamo lo yogurt, continuando a mescolare energicamente. Setacciamo la farina d’avena con il lievito e aggiungiamoli al composto.

A questo punto, montiamo l’albume a neve e uniamolo al resto degli ingredienti. Versiamo il tutto in una padella di piccole/medie dimensioni precedentemente unta con un po’ d’olio e lasciamo cuocere a fuoco lento coprendola con un coperchio.

La cottura “a frittata”

Perché si cuocia da entrambi i lati, è necessario girarla più volte, come se fosse una frittata. Controlliamo a poco a poco e quando capiamo esser pronta, spostiamola dalla padella ad un piatto specifico per le torte. Chi vuole osare, può aggiungere un po’ di panna montata da gustare insieme ad ogni boccone: un’esplosione di gusto assicurata.

Ecco pronta la torta perfetta per la colazione, la merenda e il dessert, da assaporare in qualsiasi momento della giornata. I nostri ospiti ne andranno pazzi, ne siamo assolutamente certi.