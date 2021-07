I consulenti di ProiezionidiBorsa molto spesso hanno illustrato l’importanza della prevenzione che può allontanare il rischio di numerose patologie. Col termine prevenzione deve intendersi non solo un’alimentazione sana, ricca di omega-3, vitamine, sali minerali e uno stile di vita corretto, ma anche regolari check-up. Questi ultimi sono necessari per tenere sotto controllo la nostra salute, i valori e soprattutto per verificare, in tempo, l’eventuale insorgenza di qualche anomalia. Una diagnosi precoce molto spesso può evitare notevoli sofferenze.

Allo stesso tempo è necessario anche saper ascoltare il proprio corpo e capire i segnali che manda, senza sottovalutare dei sintomi che magari sembrano banali. Come consigliato nell’articolo “sono questi i sintomi che potrebbero scovare in tempo il tumore silente e subdolo alle ovaie”.

A volte dei piccoli e fastidiosi disturbi se ascoltati potrebbero evitare stati d’ansia e porvi subito rimedio, con una semplice ecografia e terapia. Infatti, prima di scoprirlo casualmente potrebbero comparire questi 3 sintomi del fibroma. Si tratta di un tumore benigno che può provocare dolori e un po’ di fastidi durante la gravidanza.

I fibromi dell’utero sono molto frequenti tra le donne, ne soffre circa il 30% dopo i 30 anni. Sono delle masse di tessuto muscolare e fibroso di dimensioni variabili e di solito sono asintomatici. Si sviluppano durante i periodi di fertilità, mentre diminuiscono dopo la menopausa quando si riducono gli estrogeni. Di solito si scoprono durante il controllo ginecologico, mediante l’ecografia.

I sintomi dei fibromi o miomi, però, possono essere anche gravi e dolorosi in base alla zona in cui si localizzano.

In particolare si possono manifestare con 3 sintomi comuni che potrebbero essere tralasciati e confusi come purtroppo può succedere nella diagnosi tardiva dei tumori silenti. Insomma, ciclo doloroso e abbondante, frequenza urinaria e dolore pelvico potrebbero essere il campanello di allarme di un mioma o fibroma.

Ovviamente, è doveroso sottolineare che solamente il medico sarà in grado di stabilire eventuali anomalie e che questi 3 sintomi comuni possono anche essere del tutto privi di pericolo.

Chi è interessato ad approfondire l’argomento, da un punto di vista informativo, può consultare l’elenco degli ulteriori sintomi del fibroma, come il sanguinamento uterino anomalo, ritenzione urinaria, lombalgia, stitichezza.

Se si avvertono questi sintomi o alcuni soltanto è importante rivolgersi al ginecologo e decidere la terapia farmacologica più opportuna. Nei casi più gravi si può dover ricorrere all’intervento chirurgico.