I 5 parchi acquatici più belli d’Europa del 2023: dove divertirsi con amici e famiglia 

Una delle attrazioni più frequentate in estate è il parco acquatico, ma ecco quali sono i 5 parchi acquatici più belli d’Europa del 2023 per fare la scelta più giusta di divertimento sia con amici che con tutta la famiglia.

D’estate si ha voglia di prendere il sole, ma ancora di più di rinfrescarsi nell’acqua fresca che sia quella del mare o della piscina. Ancora meglio unire il piacere al divertimento in un parco acquatico con giochi e strutture che permettono a tutti di passare ore a ridere e a divertirsi in mezzo all’acqua.

In questo articolo vi diremo quali sono i 5 parchi acquatici più belli d’Europa del 2023, una classifica che è stata fatta guardando le recensioni dei clienti e le vendite dei biglietti. In questi luoghi, insomma, le persone sanno di divertirsi di più e li trovano molto più belli rispetto ad altre strutture.

Il parco acquatico è l’ideale per i bambini, ma anche per gli adulti che vogliono sfuggire al caldo afoso della città e desiderano un’alternativa al mare o alla classica piscina. Tutto è costruito ad arte per una sola regola: il divertimento.

I 5 parchi acquatici più belli d’Europa del 2023: la classifica

In questa indagine, riportata da voloscontato.it, sono stati presi in considerati più di 800 parchi di 29 paesi del Mondo. Il primo che ha conquistato tutti è il Dorset Adventure Park nel Regno Unito. Si trova a Corfe Castle ed è circondato da boschi e da laghi. Questo lo rende molto caratteristico con la possibilità di varie attività sul lago, percorsi nel fango, a ostacoli e tanto altro.

Il secondo è il Siam Park delle Isole Canarie dove c’è la struttura più alta, precisamente 30 metri di altezza da scendere a circa 80 km/h. Non parliamo poi dello scivolo che attraversa la vasca degli squali.

Il terzo parco acquatico più bello d’Europa è Istralandia in Croazia. Qui ci sono piscine e attrazioni, scivoli lunghissimi in cui possono divertirsi tutti, dal bambino più piccolo al signore anziano.

Quarto posto in classifica per Energylandia in Polonia che comprende piscine, scivoli e attrazioni acquatiche, ma anche personaggi delle favole.

Infine, dobbiamo spostarci in Danimarca al Djurs Sommerland, suddiviso in aree tematiche e strutturato in modo da divertirsi in piscine calme, ma anche acque impetuose di fiumi e cascate.

Consigli su cosa portare in un parco acquatico

Ecco una piccola lista di oggetti utili da portare con sé per una giornata al parco acquatico:

bottiglie d’acqua;

caricatore del cellulare portatile;

salviette e fazzoletti;

crema solare e cappello;

asciugamani;

costume di ricambio;

vestiti di ricambio;

custodie impermeabili per documenti e cellulare.

In questo modo la giornata sarà divertente e senza pensieri.