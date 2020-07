Casa vacanze, falla diventare intelligente

Le seconde case per il mare sono sempre più considerate immobili da condividere con gli amici o su piattaforme di affitto breve come Airbnb. La manutenzione, visti i ritmi sempre più frenetici di lavoro e di riposo, si fa più faticosa perché i periodi di soggiorno sono diventati più brevi. Ma ci sono tanti accorgimenti intelligenti che si possono adottare, per rendere tutto molto piacevole, duraturo e a prova di ladro. Per esempio, dedicarsi ai mercatini, per trovare lampade, sedie, tavolini e candelabri da ridipingere. Ecco altre idee dalla nostra redazione lifestyle, tutte da copiare, anche per risparmiare.

Interior design naturale e boho-chic

Nella casa vacanze si può creare un pavimento di microcemento con inserimento di sassi, recuperati con pazienza, da soli, vicino a un fiume o in una spiaggia. Permette di coprire con una piccola spesa, le brutte piastrelle del precedente proprietario. Esso inoltre esercita un massaggio naturale ai piedi quando si cammina. Se le stanze sono grandi, si possono movimentare con pedane di legno e scalini, con diversi livelli di altezza per creare angoli relax. I divani e i letti diventano fissi, come quello di Ulisse. In muratura, con una dolce culla che accoglie materassi morbidissimi rivestiti in lino e cuscini di tutte le dimensioni. Anche in cucina, piani di lavoro in cemento all’ancienne, con una concessione alla contemporaneità: il lavello inox.

La domotica offre un assist importante

Le serrature intelligenti, anche dette smart lock, sono sempre più un elemento costituente dei dispositivi domotici delle seconde case. La serratura principale riconosce gli ospiti tramite qualcosa che essi hanno (un badge, un pin da digitare, un segno geometrico).

In tal modo si elimina il rito del check in, della consegna e riconsegna delle chiavi. La serratura intelligente è costituita da un apparato radio di emissione e di ricezione di un codice. Permette di monitorare l’accesso degli ospiti ma anche del personale delle pulizie o di manutenzione, impedire l’ingresso agli estranei, controllare l’impianto di allarme ma anche alcuni siti critici, come le centraline elettriche o del gas.

Casa vacanze, falla diventare intelligente

Si possono infine anche creare dei blocchi o sblocchi precauzionali, che si comandano da remoto per permettere l’ingresso di organi di sicurezza come vigili del fuoco, polizia, carabinieri o pronto soccorso. Con le registrazioni dell’app che controlla la serratura intelligente, si può anche vedere chi sta suonando il campanello. La serratura intelligente si può integrare con Homekit, Siri o Amazon Alexa e si connette con Wi-Fi, Bluetooth o Z-Wave.