Due titoli si sono messi particolarmente in luce questa settimana in Piazza Affari. Due titoli che non sono nel paniere delle maggiori 40 blue chip di Borsa italiana. Ma che se non sono sotto le luci dei riflettori danno tuttavia molte soddisfazioni ai risparmiatori che le hanno in portafoglio. Secondo l’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa, ecco 2 titoli azionari che hanno guadagnato tanto e che potrebbero ancora salire nelle prossime settimane.

Alerion e De Longhi sono due titoli azionari in rampa di lancio.

Alerion (MIL-ARN) è un gruppo industriale elettrico quotato nel segmento delle small cap alla Borsa di Milano. Il titolo da marzo ha avuto una impennata nei prezzi. Il 12 marzo segnavano un minimo a 3,2 euro. Il 16 giugno il titolo sfiorava i 9 euro. In tre mesi l’azione ha guadagnato il 180%. Ma 9 euro non è il massimo storico. Nel 1994 il titolo ha sfiorato i 9,6 euro.

Ma torniamo ai nostri giorni. Dopo il massimo a 9 euro, i prezzi hanno subito una naturale flessione, ripiegando fino ai valori attuali attorno ai 7,6 euro. Da qualche seduta i prezzi sono compressi in un range ridottissimo. Quasi una molla compressa, pronta a scattare. Il superamento del livello di prezzo degli 8 euro, porterà Alerion a 9 euro e successivamente sui massimi a 9,6 euro. E forse a 10 euro. Con un possibile rialzo del 25%

De Longhi ha margini di guadagno del 20%

De Longhi è una nota marca di elettrodomestici. Produce prodotti per il riscaldamento, la climatizzazione, il trattamento dell’aria, la pulizia della casa. Il titolo nel 2010 valeva 3 euro e a giugno del 2017 il suo valore era decuplicato. I prezzi avevano raggiunto i 30 euro. Poi è arrivato il declino che ha toccato un minimo a marzo di quest’anno appena sopra gli 11 euro. A quel livello l’azione è partita in verticale raggiungendo i valori attuali a 24,70 euro.

De Longhi da qualche seduta si sta muovendo in laterale a ridosso della resistenza dei 25 euro. La violazione di questo livello spingerà il titolo verso area 28 euro e successivamente a 30 euro. Raggiunto questo target il guadagno dai valori attuali sarebbe del 20%

