In questo periodo, le temperature sono spesso basse e quindi dobbiamo tenere il nostro riscaldamento acceso per un periodo di tempo consistente.

Questo dà origine a due problemi in particolare. Il primo è assicurarsi che la casa venga effettivamente riscaldata correttamente e che quindi le temperature siano sempre accettabili. Il secondo è di natura economica. Purtroppo, infatti, l’inverno è un periodo in cui le bollette si alzano, proprio a causa del continuo utilizzo del riscaldamento.

Oggi, quindi, forniamo alcuni consigli utili che ci possono aiutare a risolvere entrambe le problematiche. Avremo una casa più calda e bollette meno salate grazie a questi fenomenali trucchetti.

I consigli importanti

Molto spesso si sente dire che non bisogna mettere i panni bagnati sui termosifoni per asciugarli. Questa è sicuramente una delle cose principali da fare, nonché una delle poche risolvibili a costo zero. In questo modo ci assicuriamo che i nostri termosifoni scaldino al loro massimo potenziale ed evitiamo di spargere umidità per casa.

Tuttavia, questo consiglio da solo non è sufficiente. Bisogna quindi pensare a fare qualche acquisto che risolva il problema in maniera più netta.

Ad esempio, possiamo comprare un paraspifferi. Si tratta di cuscini da mettere sotto le porte, per bloccare gli spifferi che possono arrivare dall’esterno. Si tratta di oggetti piuttosto comuni e che si possono trovare in molti negozi per la casa. In genere, con poche decine di euro dovremmo riuscire a riparare le due o tre porte più esposte in casa.

L’altro consiglio richiede un maggior sforzo economico, ma potrebbe davvero cambiare le cose. Bisognerebbe capire quale tipo di riscaldamento è il più adatto a casa nostra ed eventualmente passare a quello a pavimento.

Questa tecnologia permette di scaldare in maniera molto uniforme le stanze, a differenza dei termosifoni che ovviamente scaldano di più nelle loro vicinanze.

Si tratta, ovviamente, di una scelta piuttosto importante, che può costare anche parecchi soldi. Per questa ragione è indicata soprattutto per coloro che stanno ristrutturando una casa nuova, oppure che sono quasi certi di restare ancora molti anni nella casa attuale.

Stiamo parlando, insomma, di un investimento, che sul lungo periodo può generare risparmi ma che richiede un impegno economico immediato.

