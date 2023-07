Casa d’epoca con terreno in vendita a 84.000 euro nella città più accogliente del Mondo, talmente bella che ci girano i film di Checco Zalone

Avete mai pensato all’occasione della vostra vita? Comprare casa e terreno lontano dalla città, dove ritrovare il piacere della natura? Se avete intenzione di farlo, ecco che esiste la possibilità in questa località di mare, dove hanno girato tanti film con protagonista Checco Zalone. Premiata come la più accogliente al Mondo

Sarà capitato, un po’ a tutti, di sognare di cambiare la propria vita, partendo da una casa e un posto nuovo dove andare a vivere. A maggior ragione, quando si arriva in pensione e, magari, con il TFR, si ha voglia di investire in un luogo lontano dalla città. Meglio ancora, se vicino alla montagna o al mare.

Il problema è dove farlo. Riuscirò a adattarmi alla nuova vita? Sarà accogliente il posto sul quale ho messo gli occhi. Tanti vi diranno pro e contro, a seconda delle proprie esperienze. Ad esempio, c’è una casa in vendita a 66mila euro in questa zona della Toscana amata da Sting. Però, se la città in questione ha vinto un premio, nel 2023, come la più accogliente al Mondo, non sembrano esserci dubbi di sorta.

Ecco dove si trova. In questa località sono ambientati molti film di Checco Zalone

Si tratta di Polignano a Mare, in provincia di Bari, dove il turismo la fa da padrone. Talmente bella che lo stesso Checco Zalone ha recitato in tanti film ambientati proprio in questa località. Insomma, comprare casa da queste parti non è una cattiva idea e non solo per la sua bellezza geografica.

Certo, nessuno regala nulla e se sperate di trovare offerte low cost partite col piede sbagliato. Però, una casa d’epoca con terreno in vendita a 84.000 euro, a Polignano, non è una brutta base di partenza. Anche perché il prezzo iniziale era molto più alto e ora è stato ribassato.

Casa d’epoca con terreno in vendita a 84.000 euro. Ecco di cosa si tratta

Il casale in vendita, sulla Strada Parco Balistris, in zona abitata, è una casa d’epoca, con volte a botte. Da cosa è composta? Ingresso-soggiorno con angolo cottura. C’è una camera matrimoniale con la possibilità, dice l’annuncio, di creare anche un bagno.

Esiste un vano per il forno a legna e un comodo piazzale. La cosa importante, ha anche un terreno di 1.200 mq. La casa, che risale al 1900, è da ristrutturare e ha una superficie di 65 metri quadri. A questi, dovete aggiungerne altri 180 di piazzale, oltre al terreno. L’annuncio è stato trovato su Immobiliare.it, il 23 giugno. Se, invece, amaste la Romagna, questo annuncio potrebbe fare al caso vostro.

(n.d.r. Gli annunci vengono pubblicato solo a scopo informativo e atitolo grauito. Non c’è alcun rapporto nè con chi ha pubblicato l’annuncio e nè con il sito di annunci medesimo)