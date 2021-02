In un precedente articolo abbiamo illustrato chi può chiedere la carta acquisti INPS. In questa sede andiamo oltre e rispondiamo alla domanda dei Lettori legata sempre a questa misura. Dunque, per ciò che riguarda la carta acquisti INPS 2021, come fare la domanda e quanto deve essere l’ISEE?

Soglie ISEE necessarie per averne diritto

La carta acquisti è una card prepagata introdotta dal D. L. n. 112 del 25 giugno 2008. Offre un piccolo sostegno economico alle famiglie (o singoli individui) che versino in stato di bisogno. La sua concessione è infatti gratuita e la ricarica la effettua lo Stato ogni due mesi per un importo pari a 80 euro, cioè 40 euro al mese.

Con essa è possibile fare acquisti presso farmacie o parafarmacie, oppure presso i negozi di generi alimentari. L’importante è che gli stessi aderiscano al circuito Mastercard. Inoltre, può essere impiegata presso le Poste Italiane per pagare luce e gas.

Requisiti per avere la carta acquisti INPS

Questa carta spetta ai bambini fino a 3 anni di età (e quindi a chiederla saranno i loro genitori o chi esercita la patria potestà) e a chi ha un’età almeno pari a 65 anni. Qui al link esponiamo tutti i dettagli.

In merito all’ISEE, per il 2021 la soglia per richiederla non deve superare i 7.001,37 euro per i bambini e per chi ha tra i 65 e i 70 anni (non compiuti). Da 70 anni in poi, infatti, la soglia ISEE 2021 è fissata a 9.335,16 euro.

Come fare domanda?

Dunque nel caso della carta acquisti INPS 2021, come fare la domanda e quanto deve essere l’ISEEE.

Si parte utilizzando i moduli reperibili sul sito di Poste Italiane. Ad esempio qui riportiamo il modello di richiesta per chi ha più di 65 anni di età. Ma sempre allo stesso sito è presente anche il modulo di domanda per i bambini al di sotto dei 3 anni. Infine, sono caricati (in formato pdf) le rispettive guide alla compilazione.

Compilato il modulo in tutte le sue voci, lo si presenterà presso un ufficio postale. In allegato alla domanda aggiungeremo:

una fotocopia del documento d’identità;

una valida attestazione ISEE, anche in fotocopia, oppure l’attestazione provvisoria rilasciata dal CAF;

infine, una fotocopia del documento d’identità dell’eventuale persona delegata.

L’ufficio postale rilascerà una copia della richiesta e trasmetterà la domanda all’INPS. Quest’ultima verificherà i requisiti che abbiamo dichiarato di possedere nella domanda.

Se l’esito sarà positivo, allora l’Istituto di Previdenza inviterà il richiedente a presentarsi presso l’ufficio postale a ritirare la sua card. La quale sarà pienamente utilizzabile una volta ricevuto anche il PIN. Sulla stessa ci saranno infatti già caricati i primi 80 euro del bimestre in corso, alla data di inoltro della domanda.

In caso di modifica dei requisiti (si pensi al caso della soglia ISEE) è necessario presentare una nuova domanda, per una rinnovata verifica.

In caso di dubbi e/o ulteriori domande, è sufficiente consultare il sito del Ministero del Lavoro o dell’Economia. Si può anche utilizzare il numero verde INPS 803.164 (solo da rete fissa), o il numero verde del programma carta acquisti all’800 666 888.

