Proiezionidiborsa, costantemente attenta ai diritti dei Lettori, e che più volte ha illustrato le caratteristiche dei due sussidi, quest’oggi, affronta un altro aspetto.

Risponde, infatti, al quesito più volte posto dai Lettori, ovvero, Carta acquisti e Reddito di cittadinanza 2021 sono compatibili? Il titolare del reddito di cittadinanza ha diritto alla cosiddetta social card?

Il reddito di cittadinanza introdotto come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico che ha come scopo il reinserimento nel mondo del lavoro. Viene erogato ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti di cittadinanza e di reddito. Molti si chiedono, se oltre al Reddito di cittadinanza, si possa ottenere anche la carta acquisti, detta comunemente social card.

In particolare, ci si chiede se l’erogazione di un sussidio escluda l’altro o se, invece, siano compatibili. carta acquisti e reddito di cittadinanza sono compatibili, qualora vi siano i requisiti di legge richiesti per entrami i sussidi.

Carta acquisti e reddito di cittadinanza 2021 sono compatibili?

Tuttavia, potrebbe accadere, che se pur percettori del reddito di cittadinanza, non ci siano i requisiti per richiedere la Social Card o Carta acquisti.

Infatti, quest’ultima, di cui Proiezionidiborsa, in un precedente articolo, ha illustrato le modalità per richiederla, si ottiene qualora vi siano i seguenti requisiti. In particolare, è necessario che nel nucleo familiare vi sia una persona di almeno 65 anni, oppure un figlio con meno di tre anni.

Tra gli altri requisiti, è necessario avere un ISEE 2021 non superiore ad euro 7.001,37, non essere proprietario di più di due veicoli, in uno al coniuge. Inoltre non essere intestatari, in uno al coniuge di più di un’utenza elettrica o di più di due utenze gas. E ancora non avere un patrimonio mobiliare superiore ai 15 mila euro.

Pertanto qualora ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti per ottenere la carta acquisti, anche i percettori del reddito di cittadinanza, potranno richiederla.

Per un approfondimento si consiglia la lettura dell’articolo Come chiedere la carta acquisti di Poste Italiane e quali i requisiti ISEE 2021