Come descritto in un nostro precedente articolo, il mercato del lavoro oggi risulta avere delle difficoltà a far incontrare domanda ed offerta. Questo succede perché non c’è incontro tra le competenze richieste e quelle offerte dai lavoratori.

In particolare, le competenze in questo momento storico, sono più connesse all’evoluzione digitale tanto che le professioni più retribuite si possono ritrovare in questo campo.

Nonostante ciò, ci sono alcuni lavori strapagati che possono essere svolti in smart working non avendo una laurea. Sono delle categorie di lavori che proprio grazie allo smart working sono risultati molto convenienti sia per la retribuzione e sia perché non richiedono alcun titolo.

Business Insider, partendo dalle statistiche dell’anno 2020 del Bureau of Labor Statistics, ha individuato i 15 lavori più pagati negli USA senza nessun titolo di studio. Qui di seguito vediamo alcuni di quelli rientrati in questa graduatoria.

Il gestore dei trasporti e stoccaggio merci

Tra i primi si ritrova il gestore dei trasporti, dello stoccaggio e della distribuzione. Sono mansioni che si possono svolgere per la maggior parte da casa e sono anche notevolmente retribuite.

Il dipendente in questo caso svolge un ruolo di pianificatore e direttore del sistema dei trasporti e stoccaggio delle merci gestendone la distribuzione. Non c’è bisogno di diploma di scuola superiore e il salario medio è di circa 87.000 annui euro per un totale di 103 mila dollari.

L’analista d’intelligence e il perito assicurativo

Poi abbiamo l’analista di intelligenze che svolge attività di studio e ricerca relativamente ai fenomeni che possono essere una minaccia per la sicurezza nazionale. La paga è in media di 72 mila euro pari a 86 mila dollari annui.

Fra alcuni dei lavori strapagati che possono essere svolti in smart working non avendo una laurea, troviamo anche il perito assicurativo. Il suo compito è investigare, analizzare e calcolare l’ammontare dei danni rispetto ai quali è richiesto un indennizzo.

È un lavoro che comodamente può essere fatto in smart working con una paga media di 58 mila euro pari a 69 mila dollari.

Addetto alle vendite non al dettaglio e gli assistenti amministrativi

In questa graduatoria rientra anche il responsabile e coordinatore degli addetti alle vendite non al dettaglio. Il suo principale compito è quello di coordinare il lavoro dei dipendenti di un’azienda che smercia il suo prodotto all’ingrosso. Il guadagno è pari a 72 mila euro (86 mila dollari circa) in un anno.

Infine rientrano in questa particolare classifica anche gli assistenti amministrativi che svolgono un lavoro d’ufficio. Oltre a questo, compilano documenti, archiviano le pratiche ed inseriscono dati, con l’obiettivo di adempiere a tutti gli obblighi amministrativi dell’azienda per cui lavorano.

Anche in questo caso il guadagno è buono ed è pari a 52 mila euro ovvero 62 mila dollari circa all’anno.