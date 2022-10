Carlo ed Harry il rapporto al vetriolo, adesso nuovo test sul DNA

Che tra Harry e Carlo non ci sia molta somiglianza fisica, è vero. Anche William in realtà non è certo lo specchio del papà. Inoltre, l’età del nuovo Sovrano non aiuta certo a riconoscere i comuni tratti del viso, laddove ci fossero. E forse per mettere a tacere quella fetta d’inglesi che ancora guarda con il ghigno alla liaison tra Carlo e Camilla, il Re chiede ad Harry il test del DNA. Perché se dovesse emergere una paternità diversa, sarebbe il momento della rivalsa di Carlo III rispetto alla popolarità di Diana. Quell’ombra che la Regina riusciva a tenere a bada mentre Carlo non pare essere molto abile in tema di comunicazione pubblica.

Una relazione tentennante e in sottofondo quella preferenza per William

E tra Carlo ed Harry il rapporto al vetriolo non pare avere risvolti positivi. Nemmeno quel dolore condiviso per la morte della Regina pare sia servito ad avvicinare i due. Almeno così si dice. Basti pensare che, in quel di Londra, si sussurra che per la cerimonia del prossimo 6 maggio in cui Carlo diventerà ufficialmente Re, probabilmente Harry non sarà invitato. Per non parlare del fatto che quando la Sovrana è agli ultimi sospiri, Carlo pare non avvisi in modo tempestivo il secondogenito. Non a caso Harry, con sua moglie Meghan, arriva in ritardo in Inghilterra. Per non parlare del rifiuto netto alla richiesta di Meghan di un incontro privato.

Con William invece è tutta un’altra storia! È pur vero che il primogenito da sempre onora la Corona, a differenza di Harry. Tuttavia, fino a prova contraria, il ragazzo monello è pur sempre suo figlio. Almeno così risulta dalla prima verifica del DNA, anni orsono.

Carlo ed Harry il rapporto al vetriolo, Carlo chiede un nuovo esame del DNA

Il Duca di Sussex infatti in passato si sottopone allo stesso esame dal quale risulta che è figlio di Carlo. Ma al Re non basta e vuole ripetere. Adesso se il giovane rifiuta, il rapporto non può che incrinarsi ulteriormente. La storia che torna in auge è la presunta relazione di Diana Spencer con il maggiore James Witt, che, secondo Carlo potrebbe essere il vero padre di quel giovanotto ribelle che dagli States fa tremare Buckingham Palace. Finora sono solo rumors, ma lui promette di rivelare dinamiche roventi sulla sua infanzia vissuta a corte. E un altro scandalo sarebbe da scongiurare, perché Carlo ha già all’attivo una serie di bizze che non fanno proprio bene all’immagine dei reali fuori le mura delle lussuose dimore.

