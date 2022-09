Meghan non c’è, la regina Elisabetta II muore nel pomeriggio in Scozia

Meghan al momento è assente. La moglie di Harry, nipote della Regina ancora non si è recata in Gran Bretagna. Ad assistere la Sovrana nelle ultime ore di vita ci sono i figli e i nipoti Harry e Williams. Nemmeno Kate è in Scozia. Pare sia rimasta a Windsor per seguire i bambini e certamente prenderà parte al cerimoniale pubblico che seguirà nei giorni a seguire.

Così Harry che pare avesse un rapporto speciale con la nonna, una sintonia ritrovata dopo la perdita della madre Diana, perde un altro colosso della sua vita privata. Le due grandi assenze probabilmente non sono casuali visti i rapporti tesi da qualche anno proprio tra Meghan e Kate. E in fondo forse è andata meglio così. Possiamo immaginare la Regina sia rimasta contenta di vedere i due fratelli vicini, fisicamente vicini, come non accade da mesi. Da quando uniti, accompagnano il feretro della loro madre Diana Spencer scomparsa prematuramente 25 anni fa.

Diventata popolare in tarda età

Meghan non c’è, la Regina Elisabetta II però attira il Mondo e i sudditi. Sono tutti con lei. Già dalle prime ore in cui i medici lanciano l’allarme, si susseguono migliaia di messaggi. Da parte di istituzioni, governanti, leader della politica e dell’economia che conta. Ma anche da parte di gente comune, di cittadini di ogni dove e di tanti, tantissimi inglesi. La Regina negli ultimi anni riconquista popolarità e sale nei sondaggi dopo il periodo di freddura successivo alla morte di Diana.

L’ex moglie del nuovo Re, non pare fosse nelle grazie della Sovrana.

Così la Principessa del popolo, la rivoluzionaria a corte, conquista la massa mentre la Regina Madre rimane all’angolo con lo sguardo arcigno. Poi la rimonta, complice la rinnovata tenerezza che dona serenità al volto reale. Forse l’avanzare dell’età e i fatti della vita, le conferiscono quell’aspetto umano e terreno che i sudditi volevano vedere. Il grande dolore di Elisabetta è per la morte del marito, il Principe Filippo che la lascia il 9 aprile del 2021. A far memoria, da allora la nonnina del Regno Unito crolla. Nel fisico ma anche nell’animo. Forse senza dirlo nemmeno a sè stessa.

Meghan non c’è, la regina Elisabetta II muore nel pomeriggio in Scozia

La salute inizia a cedere e più volte rinuncia a presenziare eventi pubblici, persino per il Giubileo di Platino diserta qualche appuntamento. La sua salute caduca subisce anche la mannaia del contagio da Covid-19. Supera il virus ma la sua forma fisica è sempre più precaria. Tuttavia resiste e l’ultima immagine pubblica è con il nuovo premier Liz Truss che si reca proprio in Scozia per ricevere il benestare della Regina. Le succede Carlo, suo figlio, il Regno unito ha un nuovo Re.

