Questa famosa azienda è sempre alla ricerca di personale, anche senza esperienza

Inutile girarci intorno, visto quello che capita nel Mondo. Le famiglie faticano a far quadrare i conti. Con i continui rincari che stanno mandando in crisi tante persone, c’è di che essere preoccupati.

Le utenze domestiche ormai sono senza freni. La bolletta della luce è aumentata e la bolletta del gas triplicata, costringendo tante piccole società e negozi a chiudere. Il che vuol dire che molte persone si sono ritrovate senza lavoro e questo non è certo un periodo facile per farsi assumere. Per non parlare della spesa settimanale economica familiare, ormai sempre più insostenibile.

Trovare lavoro senza esperienza si può fare con questo trucco

In questa situazione, si cerca di intervenire sui costi, evitando di comprare tanti prodotti per la casa, sostituiti dal fai da te. Però, non è questa la soluzione per riuscire a sopravvivere. Ecco perché, in momenti precari, con il pericolo di chiusura di tante realtà produttive, uno si guarda intorno cercando nuove opportunità.

Come detto, non è facile trovare lavoro, ma non vuol dire che sia impossibile. Come spesso accade, Internet ci può dare una mano grazie a un trucco prezioso per cercare lavoro. Che funziona con molte aziende; sicuramente con le più grosse.

Ecco come scoprire i posti offerti da questa importante azienda

Ad esempio, questa famosa azienda è sempre alla ricerca di personale. Si tratta della famosa Maison Louis Vuitton. Per capire quali figure stia ricercando, in questo momento, basterà digitare, in Google “Louis Vuitton lavora con noi”.

Saremo rimandati alla pagina delle offerte di lavoro della casa. Una volta che si è aperta la pagina, basterà andare in “Consulta le nostre Offerte”. Qui sono presenti tutte le posizioni aperte all’interno del Gruppo e delle sue Maison.

Questa famosa azienda è sempre alla ricerca di personale e ci si candida così

Ci sono vari pulsanti per raffinare la ricerca. Il primo che dovremmo selezionare è Zona Geografica, per indicare dove saremmo disposti a lavorare. Poniamo che sia Europa (escluso Francia). A destra c’è Esperienza Professionale. Come si vedrà, esiste anche l’opzione Prima Esperienza. Proviamo a selezionare anche il tipo di contratto, ovvero Tempo Indeterminato.

Clicchiamo ora su ricerca e compaiono le offerte di lavoro in Europa. Idem, se mettiamo a tempo determinato, ecco che, in Italia, le offerte sono diverse. Ad esempio, Welcomist & Runner a Firenze, per accogliere i clienti e gestire l’attesa. Per candidarsi, basta cliccare sul bottone “Candidarsi”. Insomma, ognuno potrà selezionare le opzioni in base alle sue esigenze.

