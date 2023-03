Capsule per il caffè: come smaltirle correttamente tra plastica e alluminio per salvaguardare l’ambiente

Chi alla moka predilige le capsule e le cialde dovrà anche tenere conto della necessità di imparare a smaltirle correttamente. Infatti, se non riciclate correttamente potrebbero diventare pericolose e molto inquinanti per l’ambiente.

Un tempo per gustarsi un buon caffè era necessario prepararlo utilizzando la moka. Ancora oggi in molti preferiscono il caffè classico preparato con un’ottima caffettiera. Tuttavia, è evidente che non mancano delle alternative. In modo particolare sarà possibile acquistare delle macchinette del caffè da utilizzare con cialde o capsule. Si tratta di un modo certamente più veloce e immediato di preparare un caffè. Uno dei problemi che si collega a questo massicciò utilizzo di questi prodotti è la produzione di molti rifiuti. Le capsule, infatti, andranno smaltite correttamente per evitare di inquinare eccessivamente l’ambiente. Non è semplice, soprattutto se l’utilizzo di capsule è massiccio. Eppure gestire i rifiuti delle capsule è semplice e immediato se si fa un po’ di attenzione. L’impegno verrà ricambiato da una maggiore tutela dell’ambiente circostante e meno rifiuti.

Capsule per il caffè: come smaltirle correttamente

Le capsule possono essere realizzate in diversi materiali. Dalla plastica al compostabile. Il problema maggiore è dato dal fatto che le capsule sono realizzate in diversi materiali, plastica e alluminio in primis. Due materiali che andranno riciclati in modi diversi. Si consiglia, infatti di rimuovere la parte superiore della capsula in alluminio da riciclare separatamente rispetto alla plastica. Purtroppo non sono molte le persone che hanno voglia e, soprattutto, tempo di fare ciò con attenzione. Potranno anche essere realizzate in solo alluminio. In questo modo sarà possibile riciclare le capsule direttamente all’isola ecologica. Non mancheranno, poi, le capsule interamente biodegradabili da gettare nei sacchetti dei materiali compostabili. Alcuni esperti consigliano anche di lavare le capsule prima di gettarle via in modo da facilitare le operazioni di riciclo. Oltre a questo, ora si vedrà anche quali capsule comprare tra quelle biodegradabili e più facili da smaltire.

Quali comprare

Chi predilige le capsule compostabili potrà scegliere quelle di Caffè Vergnano a 3,65 euro ma anche quelle di Caffè Borbone. In alternativa anche le eco caps della Lavazza a 4,27 euro. Un buon modo per conciliare natura e un buon caffè. Per trovare delle buone capsule biodegradabili sarà sufficiente cercare su internet o chiedere nei negozi specializzati. Non sarà difficile trovarle ed acquistarle. Quindi in materia di capsule per il caffè: come smaltirle correttamente e quali comprare tra le biodegradabili facilmente compostabili.