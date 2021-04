Bloccare un utente su un social network vuol dire non permettergli più di interagire con il proprio profilo. Quindi, nel caso specifico di Tik Tok, di visualizzarne il profilo e di conseguenza anche i video. La procedura richiede pochi secondi di tempo. Si deve accedere al profilo della persona che si ha intenzione di bloccare, cliccare sui tre puntini in alto a destra, il pulsante ”Blocca” e poi confermare l’operazione. Ma come fare a capire se si è stati bloccati da qualcuno? In questa breve guida elencheremo tre metodi per farlo.

Capire se si è stati bloccati da un utente su Tik Tok è molto semplice se si seguono questi passaggi

Controllare la lista dei seguiti

Da qualche tempo non si visualizzano più i video di un contatto che si segue. Un problema legato all’algoritmo o c’è di più? Ci si può togliere il dubbio molto velocemente in caso ci siano state delle interazioni con l’altro account. Se si segue l’account in questione, si può accedere al proprio profilo cliccando sul tasto ”Me” in basso a destra, sulla barra delle funzioni di Tik Tok. Quindi, cliccare su ”Seguiti”, inserire il nome preciso del contatto nella barra di ricerca e di inviare.

Controllare le menzioni e i commenti

Un’alternativa valida è quella di controllare i menzioni e i commenti. Una volta aperta l’applicazione, bisogna cliccare sull’icona delle notifiche, la nuvoletta che si trova subito a destra del tasto ”+”. Avuto accesso alla pagina delle notifiche, non resta che cliccare sul commento o sulla menzione scritti sul video dell’altra persona. A questo punto, di norma si accede al video in questione. Se ciò non avviene, le opzioni sono due: l’altra persona ha rimosso il video o ha effettuato una procedura di blocco.

Usare la funzione ”Scopri”

L’ultima alternativa è quella di aprire la pagina ”Scopri” cliccando sull’icona a sinistra del ”+”. Quindi, inserire nella barra di ricerca il nome esatto dell’account da cui si ritiene di esser estati bloccati e premere il tasto Invio. Accedere alla scheda ”Utenti”. Se l’account risulta irreperibile, allora è probabile che si sia stati bloccati o che l’utente abbia disattivato il profilo.

