In questa breve guida vedremo come avviare una live su Tik Tok in 4 semplici mosse e qual è il requisito per poterlo fare. La funzione per avviare le live è presente anche su social network come Instagram o Facebook, ma c’è una piccola differenza rispetto a quella di Tik Tok. Infatti, il social del momento richiede un requisito e cioè quello di avere almeno 1.000 followers. Solo i tik tokers che hanno raggiunto questo traguardo potranno avviare le live, cioè dei video a cui gli altri utenti potranno assistere in diretta e quindi durante la registrazione. Se si è certi di aver raggiunto il numero succitato di seguaci, allora si può procedere ad avviare una diretta. Ecco come fare.

Come avviare una live su Tik Tok in 4 semplici mosse

Dopo aver aperto l’applicazione, cliccare sul pulsante “+” posto in basso al centro e consentire l’accesso alla telecamera e al microfono se non lo si è già fatto.

Sotto al pulsante rosso di registrazione ci saranno diverse opzioni. Scorrere a destra col dito fino a trovare e a cliccare la scritta LIVE.

Anche se non è obbligatorio, si può scegliere di dare un titolo a piacere alla propria diretta. Si consiglia di studiare quest’ultimo in modo tale da aumentare le proprie visualizzazioni e di far sì che sia calzante con quello che sarà il contenuto della trasmissione. Se questo è facoltativo, al contrario è essenziale informarsi sulle parole che è vietato utilizzare, altrimenti l’applicazione non permetterà di avviare la diretta. Tra le parole proibite non si annoverano solo quelle inappropriate, ma anche alcune innocenti come: fan, segui, donazione, duetto e best friend.

Cliccare su Go Live, premere il tasto rosso di registrazione e attendere la fine del conto alla rovescia, che segnerà l’inizio della trasmissione dal vivo.

Una volta compiuta quest’ultima operazione, comparirà un testo che ricorderà dell’obbligo di rispettare le Linee Guida della Community (consultabili a questo indirizzo) nel corso della diretta, onde evitare il blocco del proprio account. Per approfondire “Come avviare una live su Tik Tok in 4 semplici mosse e qual è il requisito per poterlo fare”, si consiglia di consultare “Più restrizioni su Tik Tok per gli under 16”.