Chiave spezzata nella serratura? Ecco come estrarla da soli e risparmiare sul fabbro. È un vero dispiacere quando si spezza la chiave nella serratura. Per non parlare di quando si perdono le chiavi che devi proprio cambiarla. Ma se si spezza la chiave nella serratura che devo fare? Chiamo subito il fabbro? Io consiglio di aspettare e darci una possibilità. Anche perché l’intervento del fabbro può essere molto costoso e magari quei soldi possiamo usarli in un’altra maniera. Quindi mettiamoci di santa pazienza e proviamo a fare il fabbro per una volta nella nostra vita.

Chiave spezzata nella serratura? Ecco come estrarla da soli e risparmiare sul fabbro

A volta quando si spezza può lasciare una parte che sporge dalla serratura. E sarà proprio su quella parte su cui andremo a lavorare. Puoi utilizzare un po’ di olio per aiutarti ad estrarla. Nello specifico sarebbe meglio un olio dotato di un lungo beccuccio che raggiunge meglio l’interno della serratura. A questo punto, dovresti riuscire a togliere il pezzo di chiave sporgente con un semplice paio di pinze o pinzette.

Se si spezza in profondità?

Ecco questo potrebbe essere un problema, perché non abbiamo nessun elemento su cui lavorare. Quindi bisogna essere un po’ ingegnosi. Come prima cosa da fare si potrebbe provare con un magnete. Deve essere però abbastanza forte per far uscire la chiave incastrata. Una seconda cosa che si può fare è con la colla. Dunque metti della colla sulla parte di chiave è rimasta fuori e inseriscila nella serratura. Fai in modo che le due parti si tocchino e aspetta un po’ di minuti fino a quando la colla non ha fatto effetto. Poi estrai la chiave, sperando che la colla abbia fatto il suo lavoro e si sia attaccata all’altra parte della chiave. In caso contrario non vi resta che chiamare il fabbro e far intervenire lui.