In questo fine settimana, probabilmente, la maggior parte degli italiani ha deciso di dedicarsi all’organizzazione del proprio armadio. Le calde giornate estive hanno fatto posto all’aria frizzantina. È arrivato il momento di tirare fuori maglioni, giubbotti, cappotti e tutto l’occorrente per proteggerci dalle temperature autunnali.

Sappiamo che fare il cambio di stagione richiede tante energie e tempo. Tirare gli scatoloni, mettere da parte i vestiti vecchi, decidere cose regalare e cosa no… che noia! Oggi, ti propongo un nuovo modo per tenere in ordine l’armadio: cambio di stagione per questo week-end? Il segreto è nella capsula!

I segreti dell’ordine

Quali sono le tecniche da adottare per avere un armadio in ordine? Come trovare in maniera facile un capo? E come abbinarlo rapidamente? È molto più semplice di quello che sembra. È sufficiente organizzarsi la prima volta e poi sarà tutto facile. La prima cosa da fare è liberarsi dal superfluo, facendo spazio. Consigliamo di seguire le tecniche del metodo Konmari per piegare e disporre i nostri capi dentro l’armadio. Per approfondire, leggi l’articolo di come non dover fare cambio di stagione mai più.

Cambio di stagione per questo week-end? Creare guardaroba a capsula

L’idea è stata concepita negli anni ’70 ma è attualissima anche oggi.Questo metodo ha tanti punti forti, perché fa risparmiare spazio, tempo e soprattutto soldi. Si evita così quella sensazione di un armadio sovraffollato, dove si rischia di dimenticare i vestiti che possiedi.

Il problema di un armadio troppo pieno è anche quello di possedere una montagna di vestiti ma non sapere mai cosa mettere. Il segreto del guardaroba a capsula è quello di avere pochi capi, che rinnovi tutti gli anni e che sono facilmente interscambiabili adattandosi alle varie occasioni. Ogni capo si deve poter abbinare con almeno altri due capi.

I consigli degli esperti

Alcuni esperti propongono di non mettere nell’armadio più di 37 capi (biancheria intima e calzini esclusi). Un altro consiglio è trovare un colore guida, che aiuterà negli abbinamenti. L’ultimo consiglio è quello di fare il cambio di stagione di buon umore e con un pizzico di divertimento.