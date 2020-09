Vediamo insieme quali cibi fanno davvero dimagrire.

Avete cercato in tutti i modi di dimagrire ma vi trovate sempre ad essere stanchi e affamati?

E se il problema fosse che mangiate semplicemente le cose sbagliate?

I criteri

Per riuscire nell’obiettivo di dimagrire mangiando comunque normali porzioni, è importante seguire alcuni criteri di scelta degli alimenti.

In primis, è bene scegliere alimenti ipocalorici, che sono alimenti in grado di dare senso di sazietà senza apportare un eccesso di calorie al corpo.

Poi si devono favorire alimenti ricchi di fibre e ricchi di proteine che garantiscono anch’esse un lungo senso di sazietà.

Inoltre, esistono alcuni cibi cosiddeti “a calorie negative”, ossia per la quale digestione sono necessarie all’organismo più calorie di quelle che effettivamente apportano.

Quali cibi fanno davvero dimagrire?

Ma facciamo alcuni utili esempi di cibi da introdurre nella nostra dieta. Ci saranno utili per instaurare un meccanismo virtuoso nelle nostre abitudini alimentari. E, si spera, ad un eventuale dimagrimento.

a) Asparagi. Gli asparagi fanno parte della categoria che abbiamo menzionato prima, quella dei cibi a calorie negative. Hanno inoltre ben conosciute proprietà diuretiche che aiutano nell’eliminazione delle scorie dall’organismo e hanno ottimi effetti sulla pelle.

b) Insalata. Ricca di fibre, questo prodotto dell’orto aiuta a regolarizzare il transito intestinale, aumenta il senso di sazietà ed è indicato per essere consumato ogni giorno.

c) Riso. Non dobbiamo certo fare la fame anche se siamo a dieta. Certo che c’è una bella differenza tra apportare il necessario livello di carboidrati per l’organismo e esagerare. Allora meglio preferire una porzione di riso, meglio ancora se integrale. Più ricco di proteine rispetto al classico piatto di pasta. Non contenendo glutine, è anche adatto ai celiaci.

d) Broccoli e cavolfiori. C’è un motivo se sono sempre menzionati in tutte le diete dei grandi atleti. Questi ortaggi sono poveri di calorie, privi di grassi e ricchi di vitamine. Due grandi alleati per la nostra linea.

e) Cetrioli. Gustosa e leggera, questa verdura contiene pochissime calorie e molta acqua. Combatte inoltre la ritenzione idrica e allevia il senso di gonfiore di cui molti soffrono.

f) Salmone. Nonostante sia un pesce considerato “grasso”, il salmone è adatto ad una dieta in quanto ricco di omega 3 e grassi “buoni” per il nostro organismo.

Questi sono solo alcuni dei principali alleati che potrete sfruttare nella vostra dieta. Non vi resta che introdurli nelle vostre abitudini quotidiane e vedere i risultati!