Partendo dai dettami della Costituzione della Repubblica oggi parliamo di visite fiscali per i lavoratori in malattia. Infatti molto potrebbe cambiare per quanto riguarda la reperibilità durante la visita fiscale nel periodo di malattia di un lavoratore dopo una recente sentenza del TAR del Lazio.

Una pronuncia da parte dei giudici amministrativi che potrebbe cambiare le regole sugli orari delle visite fiscali a cui i lavoratori devono attenersi. Il TAR ha tacciato di incostituzionalità la cosiddetta riforma Madia. Accettando le motivazioni di un ricorso del sindacato della Polizia Penitenziaria UILPA PP. Cosa c’entra la Costituzione con le visite fiscali?

Cambiano gli orari delle visite fiscali del lavoratori in malattia? ecco cosa sta accadendo adesso

Nella Costituzione si parla di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, di diritto al lavoro e di diritto alla salute. Tutti diritti violati dalla regola che vuole gli orari di reperibilità per le visite fiscali, più lunghi nel pubblico impiego rispetto al lavoro nel settore privato. Almeno stando al ricorso della UILPA e alla pronuncia degli ermellini laziali. Uguaglianza violata per ovvie ragioni visto il funzionamento delle visite fiscali. Diritto al lavoro messo a rischio nel caso in cui un lavoratore non viene trovato a casa alla visita fiscale. E diritto alla salute violato perché sembra che la malattia di un lavoratore del settore privato sia diversa da quella del settore pubblico.

Ecco le differenze tra pubblico e privato

La sentenza va contro i dettami della riforma Madia-Poletti. Fu infatti la Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione dei Governi PD guidati prima da Matteo Renzi e poi da Paolo Gentiloni, a stabilire questi orari di reperibilità. E adesso cambiano gli orari delle visite fiscali del lavoratori in malattia, o almeno rischiano di cambiare.

Infatti oggi per i lavoratori del settore pubblico la reperibilità è dalle 9:00 alle 13:00 del mattino e dalle 15:00 alle 18:00 del pomeriggio. Per i lavoratori del settore privato invece, le fasce sono dalle 10:00 alle 12:00 del mattino e dalle 17:00 alle 19:00 della sera. Evidenti le differenze e il maggiore periodo in cui un lavoratore pubblico deve restare a casa rispetto ad un lavoratore del settore privato. Anche a parità di malattia e patologia. Per questo, anche alla luce della sentenza, il Governo dovrebbe mettere mano alla disparità, risolvendola e cambiano le regole di queste visite fiscali, a partire dagli orari.