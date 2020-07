Buono spesa fino a 500 euro a sostegno delle famiglie di Milano

In seguito all’emergenza sanitaria Covid-19 il Comune di Milano prosegue nel suo sostegno alle famiglie. Si informa che dal 3 luglio al 17 luglio sarà disponibile la presentazione delle domande per l’erogazione di nuovi buoni spesa. Dal 3 luglio è online il bando per l’assegnazione dei buoni spesa. Il nucleo famigliare potrà ricevere fino a 250 euro per le famiglie fino a 3 componenti, e 500 euro per famiglie con più di 3 componenti. Il bando può contare sui 2 milioni di euro messi a disposizione per l’emergenza coronavirus, provenienti per la maggior parte dal Fondo comunale.

Come richiedere il buono spesa fino a 500 euro a sostegno delle famiglie

Tutte le richieste devono essere presentate online dalle ore 9.00 del 3 luglio alle ore 12.00 del 17 luglio. In alternativa è possibile avere un supporto telefonico per la compilazione della richiesta del buono spesa fino a 500 euro, contattando lo 020202. È possibile richiedere il buono attraverso l’applicazione “IO”, vi permetterà di interagire facilmente e in modo sicuro con diverse Pubbliche Amministrazioni italiane. È necessario scaricare l’applicazione “IO” ed entrare con i credenziali del Comune di Milano. Successivamente troverete la voce ‘Richiedi i buoni spesa’.

I requisiti

Possono presentare richiesta per il buono spesa fino a 500 euro sostegno delle famiglie, i cittadini milanesi che:

a) Residenza nel Comune di Milano alla data di pubblicazione dell’Avviso

b)L’immobile dove vive il nucleo famigliare è di proprietà con un mutuo ancora attivo oppure in affitto.

c)Nucleo famigliare al momento monoreddito o privo di qualsiasi reddito

d)Reddito complessivo anno 2018 inferiore o uguale ai 20.000 euro.

e)Disponibilità sui conti correnti inferiore ai 5.000 euro alla data del 31.03.2020

L’esito della richiesta verrà comunicato via email oppure tramite un incaricato dello 020202

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Modalità di erogazione

Chi presenterà la domanda dovrà anche scegliere tra le due differenti modalità di erogazione, la carta prepagata Saldo e la Satispay.

La carta Soldo può essere utilizzata in tutti i supermercati e alimentari che dispongono del circuito MasterCard. I beneficiari saranno contattati dal Comune per il ritiro.

L’applicazione chiamata Satispay scaricabile sullo smartphone. In questo caso il beneficiario potrà spendere il buono nei 300 punti vendita alimentari che aderiscono al circuito. L’elenco dei punti vendita sarà visibile sull’applicazione e pubblicato sul sito del Comune di Milano.