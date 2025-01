Buoni del Tesoro, MEF annuncia l’emissione di BTP Short Term e BTP€i e il relativo calendario per le operazioni di sottoscrizione

In arrivo interessanti opportunità per chi desidera investire in Titoli di Stato. Il MEF ha annunciato un tris di aste da qui alla fine del mese, per un’offerta complessiva di oltre 4 miliardi di euro.

Sono tre i Titoli di Stato protagonisti delle prossime emissioni: BTP Short Term, BTP€i a 5 anni e BTP€i a 10 anni. Si attende inoltre il collocamento del BTp Più, che si terrà dal 17 febbraio 2025 fino al 21 febbraio 2025.

Le aste Btp annunciate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

Tutti i nuovi Titoli di Stato andranno in asta alle ore 11:00 del 28 gennaio 2025, mentre le prenotazioni si possono già effettuare dal giorno precedente. Presentazione domande asta supplementare entro le ore 15:30 del 29 gennaio. I BTP Short Term saranno emessi il 30 gennaio, con scadenza al 25 febbraio 2027. Il Tesoro ha preannunciato una cedola annuale del 2,55% con tasso di riferimento a 0,180163% per la prima tranche. Le altre cedole verranno staccate al 25 febbraio e al 25 agosto di ogni anno.

Per i BTP€i a 5 anni, emessi in data 26/04/2023 con scadenza 15/05/2029, siamo alla 21esima tranche; il pagamento della cedola (all’1,50%) avverrà il 15 maggio 2025. Passando ai BTP€i a 10 anni, emessi in data 15/11/2023 con scadenza al 15/05/2036 siamo alla sesta tranche, con pagamento della cedola all’1,80% il 15 maggio 2025.

Cresce l’interesse verso i Btp Green

Gli investitori puntano sui rendimenti nel lungo periodo e anche alla sostenibilità. I proventi dei Titoli di Stato del 2025 saranno destinati a finanziare il raggiungimento dei target previsti nel comparto dell’efficienza energetica. Immobiliare e trasporti in primis.

Il primo Btp Green è stato emesso nel 2021 e scadrà nel 2045, e offrirà un rendimento intorno al 4%. Anche il titolo ordinario in scadenza nel settembre del 2046 offre una percentuale simile, di poco superiore. È presumibile che anche i nuovi Btp Green staccheranno cedole intorno al 4%. Stando ai dati del Mef, “le emissioni di BTP Green effettuate nel triennio 2021-2023 hanno portato, alla fine del 2023, il circolante di questi titoli a 35,4 miliardi di euro“. Sono state emesse tre linee:

BTP Green 30 aprile 2045, lanciato nel 2021;

BTP Green 30 aprile 2035, lanciato nel 2022;

BTP Green 30 ottobre 2045 lanciato nel 2023.

Il boom delle domande di questo tipo di prodotti finanziari conferma l’interesse sempre più marcato per la cosiddetta Finanza Sostenibile, sebbene non manchino alcune perplessità per gli sviluppi futuri.