Moderna, è arrivato il momento di investire nella Casa Farmaceutica? Cosa c’entra l’IA

Le azioni di Moderna, la nota Casa Farmaceutica statunitense, stanno vivendo un rialzo importante. Non sono da sottovalutare le dinamiche e i segnali che potrebbero suggerire che è arrivato il momento di investire.

Alla chiusura del FTSE MIB di ieri, 24 gennaio 2025, Moderna ha registrato un +8,96%, con performance nell’ultimo mese intorno al +6%, che ha seguito i crolli delle performance di un anno e 6 mesi fa, rispettivamente del -55,82% e -64,11%. La fine della pandemia e lo stop di richiesta dei vaccini contro il Covid ne erano state le cause. Ma adesso tutto potrebbe cambiare, anche grazie all’Intelligenza Artificiale.

Perché le azioni Moderna stanno salendo vertiginosamente

Moderna (MRNA) ha ottenuto nei giorni scorsi un nuovo accordo di fornitura di vaccini contro il Covid in Europa, per i prossimi 4 anni. Come sappiamo, la casa farmaceutica è in competizione con Pfizer e BioNTech, che oltre a produrre i vaccini a MRNA contro il Covid hanno un’offerta più ampia di medicinali. Non sarebbe il nuovo contratto, però, ad aver dato una spinta rialzista alle azioni quotate in Borsa.

Di recente, infatti, Larry Ellison (Presidente di Oracle) ha affermato che l’IA svolgerà un ruolo essenziale nello sviluppo di altri vaccini a MRNA, non per il Covid ma contro il cancro. Moderna sta infatti lavorando a questo tipo di prodotto, con il partner Merck.

È il caso di investire su Moderna da qui ai prossimi 3 anni?

Gli analisti stanno guardando molto da vicino l’hype di Moderna, che potrebbe apparire come una ghiotta occasione di investimento. Ma ritengono che la Casa Farmaceutica difficilmente vedrà un’altra crescita record come quella registrata ai tempi della pandemia di Covid.

D’altro canto, non bisogna dimenticare che l’azienda punta a lanciare almeno altri 10 prodotti da qui al 2027 (pensiamo alla necessità, ad esempio, di vaccini contro il Virus Sinciziale o l’Influenza Aviaria) e ha annunciato contestualmente una riduzione delle spese per la ricerca e sviluppo di oltre 1 miliardo di dollari.

Ad oggi il fatturato di Moderna è piuttosto sofferente a causa delle recenti perdite di 2,7 miliardi di dollari, ma nonostante ciò le azioni sono repentinamente salite in una settimana. Il clamore delle affermazioni di Larry Ellison ha sicuramente contribuito allo spirito rialzista. Ma gli analisti ricordano che si potrebbe trattare solamente di un raro catalizzatore. L’Intelligenza Artificiale, sebbene sia una tecnologia che promette tantissimo, non necessariamente si rivelerà salvifica per l’azienda farmaceutica. Gli esperti suggeriscono che il sentiment su Moderna rimane ribassista e che potrebbe essere più saggio andare short sul titolo piuttosto che puntare a investimenti a lungo termine.