Rent To Buy, l'opzione per acquistare la casa che va oltre i vantaggi del taglio dei tassi, ecco perché

I vantaggi di acquistare casa senza liquidità con la formula del rent to buy: quali sono? Il rent to buy, è un tipo di contratto introdotto dal Decreto Sblocca Italia e rappresenta una possibilità per chi è a corto di liquidità e vuole acquistare casa con la formula dell’affitto con riscatto.

Il proprietario/concedente consegna fin da subito l’immobile al conduttore/futuro acquirente, il quale paga il canone. Dopo un periodo di tempo fissato nel contratto stesso, il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni già pagati.

I vantaggi di acquistare casa senza liquidità con la formula del rent to buy

Il Rent to buy prevede la sottoscrizione di un normale contratto di locazione con una particolarità: ossia l’opzione che in futuro si potrà acquistare l’immobile.

Si articola in due fasi, di cui una è solo eventuale.

-la prima è quella della concessione dell’utilizzo dell’immobile

-la seconda, è quella del trasferimento della proprietà dell’immobile dal concedente al conduttore e resta solo un’eventualità.

Il Canone di locazione

Nel contratto, dovranno essere specificate le due diverse componenti che costituiscono il canone da pagare: quella destinata al pagamento dell’utilizzo dell’immobile e quella da imputare al prezzo nel caso di acquisto.

Infatti, il canone mensile è più elevato del 10-25% rispetto a quello di un normale affitto. Questo perchè una parte va a costituire il deposito per la compravendita finale.

Se consideriamo la vendita di un appartamento del costo di 100mila euro, se il canone mensile ammonta ad euro 1.000, una parte di questo prezzo ad esempio 500 viene dato per l’utilizzo, mentre gli altri 500 euro come acconto sul prezzo di vendita.

Alla scadenza del contratto, l’affittuario potrà scegliere se riscattare la casa oppure procedere con l’acquisto.

Una soluzione quella dell’affitto con riscatto, che in Italia sta prendendo sempre più piede. Questo lo dimostra anche la scelta del Consiglio nazionale del notariato di redigere una Guida al rent to buy.

Dove è possibile trovare informazioni circa i vantaggi e gli svantaggi, modalità di applicazione e regole per la gestione, oltre a esempi pratici di affitto con riscatto.

A quale tipo di immobile si può applicare

Il contratto di rent to buy può essere stipulato per qualsiasi tipo di immobile: ad uso residenziale, commerciale, produttivo, direzionale, ed anche con riguardo ai terreni.

I vantaggi di acquistare casa senza liquidità con la formula del rent to buy sono nel tipo di soluzione adatta per tutti coloro che da anni vivono in affitto e vorrebbero acquistare casa, ma non possono permettersi un mutuo.

Altro aspetto positivo è che tutte le spese, inclusa l’Imu, restano a carico del proprietario fino a quando non si è conclusa la vendita. La formula consente inoltre di posticipare l’atto notarile e le relative spese.

Gli svantaggi di vendere casa con la formula del rent to buy

Il Notariato nella Guida, fa presente che il rischio è che il conduttore decida di non comprare l’immobile, in tal caso, il proprietario può trattenere tutto o in parte di quanto è stato pagato dal conduttore.

Inoltre, di ritrovarsi l’immobile occupato dal conduttore divenuto inadempiente, dovendo quindi fare ricorso al giudice per liberarlo.