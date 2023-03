3 borghi d’incanto da visitare in primavera da Nord a Sud Italia

La stagione primaverile è ormai alle porte, i raggi di sole scaldano la pelle e i primi fiori iniziano a sbocciare. È allora arrivato il momento per fare le gite fuori porta e andare alla scoperta dei borghi d’Italia.

Il sole e la primavera stanno cominciando a splendere su tutta Italia. Sui social arrivano le foto delle grandi città con i primi alberi in fiore e i parchi si riempiono di turisti e locali che fanno picnic, giocano a palla o leggono un libro baciati dai raggi del sole. Una primavera improvvisa che quindi non ha lasciato spazio a programmi per gite fuori porta. La gente si è dovuta accontentare allora dei parchi delle città, ma questo ancora per poco perché ora possiamo programmare le nostre gite lontani dalla city.

Visitiamo i piccoli borghi

Un’idea potrebbe essere certamente quella di visitare i borghi d’Italia. Quei borghi ormai noti a più che si riempiono durante la stagione calda. Allora perché non anticipare tutto e goderci questi luoghi ai primi baci della primavera? Una mossa molta intelligente perché così evitiamo i troppi turisti e potremo vivere in serenità questi magici posti.

3 borghi d’incanto da visitare

Il primo a Nord è Borghetto sul Mincio, in provincia di Verona. Questo borgo si trova al confine tra Veneto e Lombardia ed è inserito tra i Borghi più belli d’Italia. È immerso nella natura, circondato dalle acque del fiume e abbracciato dal paesaggio. Caratterista del borgo sono i mulini ad acqua, ancora funzionanti. Da fare assolutamente è una passeggiata tra le strade del borgo fino al ponte visconteo da dove si può osservare le case, gli edifici antichi e i mulini.

Al Centro Italia abbiamo invece Corinaldo, in provincia di Ancona. Un borgo medievale conservato benissimo ed è anche uno tra i più pittoreschi d’Italia. Chiuso all’interno di una cinta muraria troviamo il centro storico con le tipiche viuzze a saliscendi, poi le piazzette, le chiese antiche e scorci da ammirare.

Se amiamo l’epoca tarda barocca non possiamo allora non vedere Galatina, in provincia di Lecce. Un borgo del Salento con importanti opere del tardo barocco: la Chiesa Madre, la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria affrescata, la Torre dell’Orologio e Palazzo Orsini. Anche in questo caso da visitare il centro del borghetto e perdersi nella viuzze di questo incanto pugliese. Ecco 3 borghi d’incanto da visitare da Nord a Sud durante i primi giorni di primavera.